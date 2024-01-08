Lula diz que 'perdão soaria como impunidade' em ato do 8 de janeiro

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) disse nesta segunda-feira (8) que "perdão soaria como impunidade" e que o ato que marca um ano dos ataques golpistas às sedes dos três Poderes, em Brasília, marca a vitória da democracia sobre o autoritarismo.

"Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores e governadoras, ministros e ministras da Suprema Corte, de Estado, militares legalistas e sobretudo da maioria do povo brasileiro garantiu que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre o autoritarismo", disse.

"Não há perdão para quem atenta contra democracia e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, para novos atos terroristas do nosso país. Salvamos a democracia. Mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia", afirmou ainda.

Presidente Lula em ato que marca um ano da invasão à sede dos três Poderes Crédito: Mario Agra/Agência Câmara

A declaração foi feita durante evento reuniu no Congresso Nacional centenas de convidados, entre autoridades e representantes da sociedade civil.

O evento leva o nome da campanha lançada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no ano passado, "Democracia Inabalada", e conta ainda com a presença de governadores e prefeitos.

O evento, realizado no salão no salão negro do Congresso Nacional, contou com a presença, além de Lula, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso

Na abertura do ato, o hino nacional foi cantado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, acompanhada pelo grupo Choro Livre.

Autoridades fizeram uma espécie de reapresentação da tapeçaria de 1973 de Burle Marx após a restauração. Em 8 de janeiro, a obra foi rasgada e suja de urina por vândalos.

Em seguida, Lula, Pacheco e Barroso seguraram um exemplar da Constituição que foi roubado por bolsonaristas. A réplica foi recuperada em janeiro do ano passado e devolvida ao STF pelo ministro Flávio Dino (Justiça).

Um vídeo institucional com imagens da invasão aos prédios dos Três Poderes e da reação das autoridades também foi exibido na cerimônia antes dos discursos.

Lula e Rodrigo Pacheco em evento de um ano da invasão à Praça dos Três Poderes Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara

No dia seguinte aos ataques, Lula conseguiu reunir todos os chefes de executivos estaduais no Planalto, com ministros de estado e do Supremo, num ato de repúdio. Na cerimônia desta segunda, contudo, integrantes da oposição não participam, assim como governadores alinhados a Jair Bolsonaro (PL).

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também não participou. Era previsto que ele até discursasse, mas o deputado cancelou presença alegando problemas de saúde na família.

Um ano atrás, apoiadores do ex-presidente insatisfeitos com a derrota na eleição depredaram as sedes dos três poderes e pediam por intervenção militar. No dia seguinte ao ataque, ocorreram prisões de milhares de golpistas que acampavam em frente ao QG do Exército em Brasília.

Em declaração por vídeo enviada à Folha de S.Paulo no último sábado (6), Lula relembrou ataques golpistas do ano passado e disse que rechaçou decretar a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) para não terceirizar aos militares o comando de uma crise que, segundo ele, deveria ser resolvida na política.

"Nas conversas que eu tive com o ministro Flávio Dino, e foram muitas conversas, dentre várias coisas que ele me falou, ele aventou que uma das possibilidades era fazer GLO. E eu disse ao ministro Flávio Dino que não teria GLO. Eu não faria GLO porque quem quiser o poder que dispute as eleições e ganhe, como eu ganhei as eleições", afirmou.

"Por que eu, com oito dias de governo, iria dar para outras pessoas o poder de resolver uma crise que eu achava que tinha que resolver na política? E foi resolvida na política."

Segundo aliados do mandatário, houve no governo quem defendesse o decreto de GLO para tentar dar fim às cenas de vandalismo em Brasília. A avaliação de autoridades naquele dia era que as forças de segurança do Distrito Federal, como a Polícia Militar, não estavam agindo para conter os manifestantes.