Presentes de Natal no Mercado Municipal de Cariacica: opções criativas e acessíveis

Complexo de lojas em Itacibá reúne desde itens artesanais feitos com crochê a travesseiro antialérgico que ajuda a reduzir o frizz no cabelo

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:00

Conversamos com empreendedoras que oferecem desde travesseiros anti-alérgicos e kits de decoração até chinelos, acessórios e garrafinhas. Confira as sugestões e descubra como presentear gastando pouco neste fim de ano!

A poucos dias do Natal, muitos ainda estão em busca do presente ideal para amigos e familiares. Seja com planejamento, seja de última hora, a saga é encontrar bons preços aliados à qualidade nas prateleiras. Na Grande Vitória, uma opção para os capixabas  é o Mercado Municipal de Cariacica, inaugurado em março deste ano.

O complexo de lojas, instalado em Itacibá, tem opções que vão de itens artesanais feitos com crochê a travesseiro antialérgico que evita frizz no cabelo. 

Também é possível encontrar kit lavabo para decorar o banheiro, jogos americanos, calçados e muito mais. Confira no vídeo acima!

