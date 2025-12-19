Veja vídeo

Presentes de Natal no Mercado Municipal de Cariacica: opções criativas e acessíveis

Complexo de lojas em Itacibá reúne desde itens artesanais feitos com crochê a travesseiro antialérgico que ajuda a reduzir o frizz no cabelo

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:00

A poucos dias do Natal, muitos ainda estão em busca do presente ideal para amigos e familiares. Seja com planejamento, seja de última hora, a saga é encontrar bons preços aliados à qualidade nas prateleiras. Na Grande Vitória, uma opção para os capixabas é o Mercado Municipal de Cariacica, inaugurado em março deste ano.

O complexo de lojas, instalado em Itacibá, tem opções que vão de itens artesanais feitos com crochê a travesseiro antialérgico que evita frizz no cabelo.

Também é possível encontrar kit lavabo para decorar o banheiro, jogos americanos, calçados e muito mais. Confira no vídeo acima!

