Presentes de Natal no Mercado Municipal de Cariacica: opções criativas e acessíveis

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 11:00
A poucos dias do Natal, muitos ainda estão em busca do presente ideal para amigos e familiares. Seja com planejamento, seja de última hora, a saga é encontrar bons preços aliados à qualidade nas prateleiras. Na Grande Vitória, uma opção para os capixabas é o Mercado Municipal de Cariacica, inaugurado em março deste ano.
O complexo de lojas, instalado em Itacibá, tem opções que vão de itens artesanais feitos com crochê a travesseiro antialérgico que evita frizz no cabelo.
Também é possível encontrar kit lavabo para decorar o banheiro, jogos americanos, calçados e muito mais. Confira no vídeo acima!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o