E-book Tá no Lucro: confira dicas do que fazer com o 13° salário

E-book Tá no Lucro: confira dicas do que fazer com o 13º salário

Com o aumento de despesas entre o fim deste ano e o início do próximo, é preciso ficar atento às melhores formas de fazer o benefício render

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 10:13

O aguardado 13° salário já tem data para cair na conta. A primeira parcela deve ser paga aos trabalhadores na próxima sexta-feira (28). E, nesta reta final do ano, muitos trabalhadores já começam a planejar o destino da renda extra.

Com a popularização das ofertas da Black Friday no Brasil, cuja data cai no mesmo dia do pagamento do 13°, especialistas alertam que é preciso ter cuidado para não usar o dinheiro somente em compras.

O professor de Finanças da Fucape Leonardo Boa lembra que o fim de ano é sinônimo de celebração, mas também de gastos extras. Para aproveitar as festas sem dor de cabeça financeira, ele deu algumas dicas.

Para o professor, o 13° deve ser usado com estratégia.

Antes de gastar, priorize o pagamento de dívidas antigas, especialmente as de juros altos. Se sobrar, guarde uma parte para as despesas típicas de janeiro, como IPVA, IPTU e matrículas escolares Leonardo Boa Professor de Finanças da Fucape

Outra dica é fazer um mapeamento dos gastos. O professor orienta os trabalhadores a colocarem na ponta do lápis todas as despesas previstas, incluindo presentes, viagens, decoração e itens da ceia. “Visualizar o total ajuda a evitar surpresas”, lembra.

Para a compra de presentes, Leonardo diz que é preciso estabelecer um teto máximo e seguir à risca. “Pesquise preços antecipadamente, negocie descontos para pagamentos à vista e evite compras por impulso ou parcelamentos muito longos que comprometam o orçamento futuro.”

Lidando com dívidas

No caso de quem está endividado, a economista Cecília Perini, sócia e líder da XP, destaca os principais pontos de atenção para organizar as finanças, lembrando que é possível evitar a crise financeira começando com pequenos ajustes cotidianos.

Para ela, a reta final do ano pode ser um momento de autoavaliação e correções para evitar que a situação siga crescendo no próximo ano. “É fundamental realizar uma análise detalhada para identificar as causas desse desequilíbrio”, destaca.

Apesar de ser um período de muitas celebrações, o final do ano pode representar uma armadilha para quem enfrenta dificuldades financeiras. Os ajustes e as decisões devem ser organizados em família, sempre por meio de um bom diálogo.

“Conversar sobre finanças não precisa ser algo difícil. Pelo contrário: são nas conversas simples sobre o preço das coisas, o valor do trabalho e o significado de guardar parte do que se ganha que se formam hábitos duradouros e uma mentalidade de longo prazo”, observa Cecília Perini.

Como se planejar para 2026

Diante das oscilações econômicas enfrentadas pelo brasileiro nos últimos anos, Cecília lembra que a disciplina é fundamental para a construção de uma reserva financeira, pois garante segurança mesmo diante de desafios e imprevistos. Para iniciar um novo ciclo financeiro no ano que se aproxima, é essencial renovar o compromisso com um planejamento que vá além do simples acúmulo de patrimônio.

Cecília destaca que investir em ativos que geram renda passiva é a chave para assegurar qualidade de vida e segurança a longo prazo. Manter constância permite a formação gradual de um suporte financeiro.

“O novo ano pode ser a oportunidade ideal para revisar e ajustar planos financeiros, com foco na diversificação e na geração de renda passiva, garantindo maior tranquilidade e liberdade ao longo da vida”, finaliza.

