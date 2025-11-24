Encontro discute o papel dos jovens na inovação no ES; saiba como participar

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:24
Qual é o papel dos jovens no cenário de inovação no Espírito Santo? Como transformar boas ideias em empreendimentos? Essas e outras questões serão debatidas no encontro "Diálogos: Jovens que Inovam", que acontece na próxima quarta-feira (26), às 8h30, na Rede Gazeta, em Vitória. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui. As vagas são limitadas.
Promovido pela Rede Gazeta em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o painel terá o tema “A união da educação e da inovação transformando realidades”. Serão abordadas questões como o futuro do trabalho e a economia criativa e tecnológica, destacando o potencial transformador que o empreendedorismo pode oferecer para as novas gerações.
O evento terá a participação de Rânik Guidolini, CEO da Lume Robotics, startup com expertise em Inteligência Artificial, visão computacional e robótica autônoma. Também estarão no debate o secretário de Estado de Inovação e Tecnologia, Bruno Lamas, e o diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel. O painel será mediado pela gerente de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva.
A iniciativa quer aproximar os setores público, privado e educacional criando um espaço de inspiração, troca de experiências entre jovens, criação de novas práticas e programas de incentivo à inovação, além de possibilitar debates sobre novas formas de aprendizagem e planos de carreiras.
