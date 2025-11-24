Inscrições gratuitas

Encontro discute o papel dos jovens na inovação no ES; saiba como participar

Painel na próxima quarta-feira (26), na Rede Gazeta, vai abordar temas como economia tecnológica e criativa e como transformar boas ideias em empreendimentos

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 20:24

Bruno Lamas, Richardson Schmittel e Rânik Guidolini serão painelistas no evento Crédito: Divulgação e Acervo pessoal

Qual é o papel dos jovens no cenário de inovação no Espírito Santo? Como transformar boas ideias em empreendimentos? Essas e outras questões serão debatidas no encontro "Diálogos: Jovens que Inovam", que acontece na próxima quarta-feira (26), às 8h30, na Rede Gazeta, em Vitória. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando aqui. As vagas são limitadas.

Promovido pela Rede Gazeta em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o painel terá o tema “A união da educação e da inovação transformando realidades”. Serão abordadas questões como o futuro do trabalho e a economia criativa e tecnológica, destacando o potencial transformador que o empreendedorismo pode oferecer para as novas gerações.

O evento terá a participação de Rânik Guidolini, CEO da Lume Robotics, startup com expertise em Inteligência Artificial, visão computacional e robótica autônoma. Também estarão no debate o secretário de Estado de Inovação e Tecnologia, Bruno Lamas, e o diretor Regional do Senac-ES, Richardson Schmittel. O painel será mediado pela gerente de Produto Digital da Rede Gazeta, Elaine Silva.

A iniciativa quer aproximar os setores público, privado e educacional criando um espaço de inspiração, troca de experiências entre jovens, criação de novas práticas e programas de incentivo à inovação, além de possibilitar debates sobre novas formas de aprendizagem e planos de carreiras.

Serviço

Diálogos: Jovens que Inovam

Quando: Quarta-feira (26), às 8h30

Quarta-feira (26), às 8h30 Local: Rede Gazeta (Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória)

Rede Gazeta (Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória) Inscrição: https://www.sympla.com.br/evento/dialogos-jovens-que-inovam/3224384

https://www.sympla.com.br/evento/dialogos-jovens-que-inovam/3224384 Vagas limitadas

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta