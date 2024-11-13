Planta de produção de briquetes de minério de ferro da Vale Crédito: Fernando Madeira

Com o objetivo de aumentar a competitividade, a Vale anunciou nesta semana a ampliação das contratações de gás natural diretamente com fornecedores do mercado livre. A companhia fechou acordo com a Eneva e Origem Energia para que 90% do gás natural consumido nas suas plantas seja adquirido por meio desse modelo em 2025.

Só no Espírito Santo , na planta de Tubarão, em Vitória, a nova modelagem vai oferecer energia para seis plantas de produção de pelotas e uma de briquete de minério de ferro. A planta de Tubarão é responsável por 60% do consumo de gás natural da Vale. Uma segunda planta de briquete será inaugurada no início do próximo ano. Esses produtos integram o portfólio “premium” da Vale.

“Queremos fortalecer o mercado livre de gás natural, cuja evolução consideramos uma grande conquista do setor industrial do Brasil. Nosso objetivo é obter um suprimento de gás natural confiável a preços competitivos em um mercado mais aberto, dinâmico e transparente”, explica a diretora de Suprimentos Estratégicos, Mariana Rosas.

Ao longo de 2024, o percentual consumido a partir de contratos do mercado livre nas operações da Vale foi de cerca de 20%. Outros contratos ainda devem ser fechados nas próximas semanas, decorrentes do consumo já existente em Minas Gerais.

Your browser does not support the audio element. Vale fecha acordo para consumir 90% de gás natural do mercado livre

O mercado livre de gás natural vem tendo avanço gradual no cenário brasileiro. Diferentemente do mercado cativo, em que o cliente compra do distribuidor a um preço regulado, no mercado livre é possível negociar diretamente com o produtor, o que aumenta a concorrência no setor, além de permitir que cada cliente construa, junto ao seu fornecedor, um melhor modelo de contrato que o atenda.

Antes, a Vale já havia fechado um acordo com a Eneva em 2022 para converter sua planta de pelotização em São Luís (MA) de óleo combustível para gás natural, resultando em uma redução de emissões de carbono de 28%.

No ano passado, a Vale assinou contratos de pequenos volumes e curtíssimo prazo com diferentes fornecedores no mercado livre. Na sequência, foram assinados os primeiros contratos de suprimento regular com diferentes supridores para atender a uma fração da demanda da planta de Vitória em 2024.