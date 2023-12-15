Empresas firmam parceria inovadora para mercado de energia

O acesso para a instalação das torres utiliza helicópteros que já posicionam as estruturas sem exigir a presença de pessoas Crédito: Juarez Ferreira

Pela janela do carro ou do ônibus, você já deve ter reparado nas torres de transmissão de energia que compõem a paisagem das cidades e, até mesmo, no campo. Mas, alguma vez já se perguntou como é que elas foram parar ali? Graças a Brametal, referência em estruturas metálicas, que firmou uma parceria com a Tac, especialista em construção de linhas de transmissão, para instalação das torres de transmissão que aumenta em até 50% a produtividade, isso é feito com muita inovação, tecnologia, e o mais legal: pelo ar!

O gerente de engenharia do produto da Brametal, Angelo Fabri, explica que o acesso para a instalação das torres utiliza helicópteros que já posicionam as estruturas sem exigir a presença de pessoas. Isso torna o processo bem mais produtivo e sustentável, uma vez que não é necessário desmatar ou construir estradas para a instalação das torres.

"O mercado para a construção de linhas de transmissão é algo que não envolvia muita inovação. O que trouxemos com essa parceria é uma nova metodologia de montagem das torres. Somos um dos maiores fabricantes de estruturas metálicas das Américas e temos uma grande capacidade de elaborar os projetos e testá-los antes mesmo de irem para o campo" Angelo Fabri - Gerente de engenharia do produto da Brametal

Isso beneficia, inclusive, uma produção em grande escala, além de maior segurança durante o processo de instalação, explica o presidente e CEO da TAC, Fernando Cruz.

"Enxergamos essa parceria como a união entre duas empresas com muitos diferenciais. Não entregamos apenas a construção de linhas de transmissão, gerando menos impacto ambiental, mas também uma solução construtiva em áreas que não são habituais", pontua.

O conceito aplicado nos processos de produção é chamado de Lean Construction e busca deixar as operações de uma empresa mais concisas. Isso proporciona um aumento de 50% na produtividade.

Angelo Fabri afirma que para essa parceria os próximos passos já foram desenhados e, para 2024, é esperada a evolução do projeto de engenharia, já considerando a montagem com os helicópteros.

Brametal

A Brametal é referência em estruturas metálicas Crédito: Brametal/Divulgação