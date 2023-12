Empresas firmam parceria inovadora para mercado de energia

Referência em estruturas metálicas, a Brametal firmou uma parceria para instalação das torres de transmissão que aumenta em até 50% a produtividade

Pela janela do carro ou do ônibus, você já deve ter reparado nas torres de transmissão de energia que compõem a paisagem das cidades e, até mesmo, no campo. Mas, alguma vez já se perguntou como é que elas foram parar ali? Graças a Brametal, referência em estruturas metálicas, que firmou uma parceria com a Tac, especialista em construção de linhas de transmissão, para instalação das torres de transmissão que aumenta em até 50% a produtividade, isso é feito com muita inovação, tecnologia, e o mais legal: pelo ar!