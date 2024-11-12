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Banestes tem lucro de R$ 259 milhões de janeiro a setembro em 2024

No terceiro trimestre, o lucro líquido foi de R$ 91 milhões e o destaque foi o crescimento do resultado das operações de crédito

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 15:12

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 nov 2024 às 15:12
Banestes
Agência do Banestes: resultado com operações de crédito teve aumento no trimestre Crédito: Carlos Alberto Silva
Banestes divulgou, nesta terça-feira (12), os resultados do terceiro trimestre de 2024. O lucro líquido acumulado nos nove primeiros meses do ano foi de R$ 259 milhões. O resultado representou um recuo de 7,6% em relação ao mesmo período de 2023.
No trimestre, o lucro líquido foi de R$ 91 milhões, performance que representa redução de 9,2% contra o trimestre anterior e de 4,9% em 12 meses.
O banco ressalta o resultado com operações de crédito no trimestre, que somou R$ 426 milhões (aumento de 9,5% em 12 meses). Na comparação trimestral, teve destaque a provisão para operações de crédito, que apresentou redução de 6,9% contra o trimestre anterior.
"Encerramos mais um trimestre com a confiança na expansão das ações estratégicas do banco e do excelente relacionamento com a nossa base de clientes. Tivemos grandes conquistas no período e continuamos avançando nas ações para a oferta de crédito competitivo no mercado, na consolidação de parcerias fortes, na evolução de nossas soluções tecnológicas, além dos investimentos em nossas equipes", destaca o diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande.

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Crescimento do crédito

A carteira de crédito ampliada registrou saldo de R$ 14 bilhões, evolução de 12,4% em 12 meses e de 4,42% contra a posição do trimestre anterior. A carteira de crédito comercial atingiu saldo de R$ 11,1 bilhões, expansões de 20,6% em 12 meses e de 5% contra o trimestre anterior. Desse montante, 69,4% são operações com pessoas físicas e 30,6% com pessoas jurídicas. Da carteira de pessoa jurídica, 67,9% são concessões a micro, pequenas e médias empresas e 32,1% a grandes empresas.
Banestes tem lucro de R$ 259 milhões de janeiro a setembro em 2024
A maior alta foi no crédito imobiliário, que cresceu 25% em 2024 em relação aos nove primeiros meses de 2023. A carteira chegou a R$ 2,7 bilhões até o terceiro trimestre, enquanto em 2023 estava em R$ 2,1 bilhões.
O diretor de Relações com Investidores e de Finanças do Banestes, Silvio Grillo, ressalta as ações de análise para a concessão de crédito.
"Como destaques positivos dos primeiros nove meses, ressaltamos o controle do custo da captação no mercado em relação ao mesmo período do ano anterior (-13,3%), e o crescimento das receitas de operações de crédito na mesma comparação (+11,9%). Temos direcionado nossas ações à adequação da política e dos processos de concessão de crédito neste novo cenário econômico, buscando maior qualidade e efetividade das garantias adquiridas nas novas concessões, e o aprimoramento dos processos de reestruturação de ativos e de recuperação de créditos", disse Silvio Grillo.
No ano, o banco distribuiu à sociedade capixaba o valor de R$ 862 milhões por meio de impostos e contribuições, remuneração de pessoal, distribuição de lucros e remuneração de capitais de terceiros. Foram destinados R$ 87 milhões ao governo do Estado, o acionista controlador, sob a forma de juros sobre capital próprio (JCP).

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