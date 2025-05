Conheça 10 smartphones compatíveis com o WhatsApp para não ficar sem o app

Não fique sem WhatsApp: confira opções que se manterão atualizadas, desde o Moto G24 até o iPhone 15. Crédito: Canva

Se você recebeu aquela notificação preocupante sobre a compatibilidade do WhatsApp ou simplesmente quer se prevenir, chegou a hora de entender o que está acontecendo e descobrir quais celulares garantem que você continue conectado com família, amigos e trabalho.

A mudança não é novidade: periodicamente, o WhatsApp atualiza seus requisitos de sistema para oferecer mais segurança e novas funcionalidades. A partir de 1º de junho de 2025, aparelhos Android com sistema 5.0 ou inferior e iPhones com iOS 15.0 ou anterior ficarão incompatíveis com o aplicativo.

Por que o WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares?

"Fica caro para o WhatsApp manter uma versão para uma situação antiga e ter que atualizar também uma versão atual", explica Gilberto Sudré, especialista em segurança da informação, em reportagem de A Gazeta. Segundo ele, essa decisão não se restringe ao WhatsApp – vários aplicativos seguem a mesma lógica para garantir que novas funcionalidades e correções de segurança sejam implementadas adequadamente.

A cada nova versão dos sistemas operacionais – atualmente Android 15 e iOS 18 –, a forma como os aplicativos interagem com o sistema muda completamente. Manter compatibilidade com versões muito antigas se torna tecnicamente complexo e custoso para as empresas.

Como saber se meu celular vai parar de funcionar?

Para Android:

Acesse "Configurações" → "Sobre o telefone" → "Informações do software"

Se aparecer Android 4.4 ou inferior, seu aparelho será afetado

Para iPhone:

Vá em "Ajustes" → "Geral" → "Sobre"

Se mostrar iOS 14 ou inferior, você precisará considerar a troca

A boa notícia é que mesmo aparelhos considerados "antigos" no mercado atual ainda são compatíveis com as novas exigências do WhatsApp. Modelos lançados a partir de 2018 geralmente atendem aos requisitos mínimos.



10 smartphones compatíveis com WhatsApp para todos os orçamentos