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Vitória

Ufes suspende aulas nos campi de Goiabeiras e Maruípe por causa da chuva

Todas as atividades acadêmicas previstas para esta quarta-feira (13) foram suspensas em Vitória. Restaurante universitário funciona para almoço, mas não haverá expediente no jantar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 12:48

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 12:48

Em Alegre, o temporal com fortes ventos forçaram a suspensão das aulas desde a última terça-feira (12). Crédito: Internauta | A Gazeta
A Universidade Federal do Espírito Santo suspendeu todas as atividades acadêmicas previstas para os campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, por conta das fortes chuvas que atingem o Estado desde as primeiras horas desta quarta-feira (13).

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Em nota publicada às 10h47, a Ufes informou a suspensão das aulas. Os restaurantes universitários abrirão normalmente para o serviço de almoço, mas não haverá fornecimento de jantar.
Em relação às atividades administrativas, a manutenção ou suspensão ficará a cargo de cada centro, pró-reitoria ou unidade, conforme as condições de funcionamento do setor.

ALEGRE

Município muito castigado por ventos e chuvas nos últimos dias, o campus de Alegre também está com aulas suspensas. A Ufes informou que as atividades acadêmicas estão interrompidas desde terça-feira (12), devido aos muitos estragos provocados pelas fortes chuvas e pelo vendaval ocorridos na cidade.
Já no campus de São Mateus, todas as atividades estão mantidas.

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