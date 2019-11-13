Ufes suspende aulas nos campi de Goiabeiras e Maruípe por causa da chuva

A Universidade Federal do Espírito Santo suspendeu todas as atividades acadêmicas previstas para os campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, por conta das fortes chuvas que atingem o Estado desde as primeiras horas desta quarta-feira (13).
Em nota publicada às 10h47, a Ufes informou a suspensão das aulas. Os restaurantes universitários abrirão normalmente para o serviço de almoço, mas não haverá fornecimento de jantar.
Em relação às atividades administrativas, a manutenção ou suspensão ficará a cargo de cada centro, pró-reitoria ou unidade, conforme as condições de funcionamento do setor.
ALEGRE
Município muito castigado por ventos e chuvas nos últimos dias, o campus de Alegre também está com aulas suspensas. A Ufes informou que as atividades acadêmicas estão interrompidas desde terça-feira (12), devido aos muitos estragos provocados pelas fortes chuvas e pelo vendaval ocorridos na cidade.
Já no campus de São Mateus, todas as atividades estão mantidas.