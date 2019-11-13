Viana e Fundão registram o maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas

Chuva deixa ruas alagadas no bairro Industrial em Viana Crédito: Fernando Madeira

Os municípios de Viana Fundão tiveram o maior acúmulo de água nas últimas horas, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), que opera em estado de alerta no Espírito Santo após o registro das fortes chuvas que atingem o Estado desde a noite desta terça-feira (12). Em Viana, foram registrados 130,06 mm de chuva nas últimas 24 horas, enquanto Fundão registrou 130,04 mm.

Veja o acumulado de chuvas:

Viana: 130,06 mm

Fundão: 130,04 mm

Santa Leopoldina: 122,18 mm

Vitória: 115,92 mm

Cariacica: 115.47 mm

Serra: 112,23 mm

Vila Velha: 107,28 mm

Domingos Martins: 97,95 mm

Anchieta: 88 mm

São Mateus: 68,8 mm

Alfredo Chaves: 61 mm

Aracruz: 60,62 mm

Ibiraçu: 59,22 mm

Linhares: 59 mm

Piúma: 56,2 mm

Rio Novo do Sul: 54,6 mm

Colatina: 48,22 mm

Marechal Floriano: 43,2 mm

SAIBA COMO SE MEDE A CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.