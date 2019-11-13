Viana e Fundão registram o maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas

Os municípios de Viana e Fundão tiveram o maior acúmulo de água nas últimas horas, de acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC), que opera em estado de alerta no Espírito Santo após o registro das fortes chuvas que atingem o Estado desde a noite desta terça-feira (12). Em Viana, foram registrados 130,06 mm de chuva nas últimas 24 horas, enquanto Fundão registrou 130,04 mm.
Veja o acumulado de chuvas:
Viana: 130,06 mm
Fundão: 130,04 mm
Santa Leopoldina: 122,18 mm
Vitória: 115,92 mm
Cariacica: 115.47 mm
Serra: 112,23 mm
Vila Velha: 107,28 mm
Domingos Martins: 97,95 mm
Anchieta: 88 mm
São Mateus: 68,8 mm
Alfredo Chaves: 61 mm
Aracruz: 60,62 mm
Ibiraçu: 59,22 mm
Linhares: 59 mm
Piúma: 56,2 mm
Rio Novo do Sul: 54,6 mm
Colatina: 48,22 mm
Marechal Floriano: 43,2 mm
SAIBA COMO SE MEDE A CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.