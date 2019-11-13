Alerta de chuva permanece no ES

Dois institutos de meteorologia reforçaram o alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo nesta quarta-feira (13). O aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira (13), e chama atenção para chuvas de moderada a forte intensidade, o que poderá acarretar em acumulados elevados ao final do dia. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que diz que a adversidade pode atingir todos os municípios do Estado.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diz que pode chover até 50 milímetros por dia no Estado capixaba, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco. O Inmet diz ainda que o aviso é válido para todas as cidades do Espírito Santo.
O Inmet pede que as pessoas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.