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#ChuvaNoES

Alerta de chuva permanece no ES

Chuva já deixou estragos em municípios do Espírito Santo nesta quarta-feira (13); um muro desabou e atingiu uma casa no bairro São Benedito, em Vitória. Institutos afirmam que alerta é válido até as 23h59 desta quarta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2019 às 16:43

Publicado em 13 de Novembro de 2019 às 16:43

Chuva e frio na Grande Vitória Crédito: Vitor Jubini
Dois institutos de meteorologia reforçaram o alerta de chuvas intensas para todo o Espírito Santo nesta quarta-feira (13). O aviso é válido até as 23h59 desta quarta-feira (13), e chama atenção para chuvas de moderada a forte intensidade, o que poderá acarretar em acumulados elevados ao final do dia. A informação é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que diz que a adversidade pode atingir todos os municípios do Estado.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) diz que pode chover até 50 milímetros por dia no Estado capixaba, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com tais áreas de risco. O Inmet diz ainda que o aviso é válido para todas as cidades do Espírito Santo.

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O Inmet pede que as pessoas acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo, pois você poderá necessitar mudar seus planos e se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo.

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