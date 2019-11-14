Ônibus do Transcol não circulam em Viana por causa de alagamento

Nenhuma linha de ônibus do Transcol está circulando em Viana, nesta quinta-feira (14), devido às chuvas. As informações são da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), que ainda não informou quantas linhas chegam à cidade.
A Ceturb disse ainda, por meio de nota, que a operação do Transcol na Grande Vitória está sendo realizada, mas continua difícil em alguns locais devido aos pontos de alagamento, que podem gerar atrasos e desvios de itinerário.
A Ceturb informa que a operação do Transcol na manhã desta quinta-feira continua difícil em alguns locais da Grande Vitória, sendo que em Viana a situação está pior, pois nenhuma linha consegue transitar no município. Nos demais regiões da Grande Vitória, a operação está sendo realizada, embora ainda exista pontos de alagamento que podem gerar atrasos e desvios de itinerário, disse.