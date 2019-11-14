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Embaixo d´água

Ônibus do Transcol não circulam em Viana por causa de alagamento

Em outros municípios da Grande Vitória, a operação do transporte público está sendo realizada com dificuldade em alguns locais devido aos pontos de alagamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 13:50

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 13:50

Divisa entre os bairros Novo Horizonte (Cariacica) e Industrial (Viana) (14/11/2019) Crédito: Vitor Jubini
Nenhuma linha de ônibus do Transcol está circulando em Viana, nesta quinta-feira (14), devido às chuvas. As informações são da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), que ainda não informou quantas linhas chegam à cidade.
A Ceturb disse ainda, por meio de nota,  que a operação do Transcol na Grande Vitória está sendo realizada, mas continua difícil em alguns locais devido aos pontos de alagamento, que podem gerar atrasos e desvios de itinerário.
A Ceturb informa que a operação do Transcol na manhã desta quinta-feira continua difícil em alguns locais da Grande Vitória, sendo que em Viana a situação está pior, pois nenhuma linha consegue transitar no município. Nos demais regiões da Grande Vitória, a operação está sendo realizada, embora ainda exista pontos de alagamento que podem gerar atrasos e desvios de itinerário, disse.

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