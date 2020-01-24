Colunista de A Gazeta não escreveu que governo Casagrande agiu com descaso com vítimas de Iconha

Informação falsa atribuída a um colunista de A Gazeta tem circulado nas redes sociais Crédito: Reprodução

A Gazeta, é de um texto em que o título foi manipulado para dizer que o governador Uma imagem falsa tem circulado nas redes sociais atribuindo ao colunista Leonel Ximenes uma informação que não foi publicada por ele. A montagem, que utiliza o mesmo visual do site de, é de um texto em que o título foi manipulado para dizer que o governador Renato Casagrande (PSB) "agiu com descaso com vítimas das enchentes em Iconha".

Este é um dos casos que fundamentou o ofício, encaminhado nesta quinta-feira (23) , no qual a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) pede ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) que adote medidas judiciais ou administrativas contra pessoas ou instituições que vêm propalando notícias falsas.

Para o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula, os principais prejudicados com as informações falsas são as vítimas das enchentes no Sul do Estado.

A Gazeta, também embasaram o ofício notícias manipuladas de outros sites e compartilhadas nas redes sociais e em aplicativos de mensagem, e um Além da montagem atribuída ao colunista de, também embasaram o ofício notícias manipuladas de outros sites e compartilhadas nas redes sociais e em aplicativos de mensagem, e um vídeo em que um suposto morador de Iconha – uma das cidades atingidas – diz que não obteve auxílio porque haveria a exigência de apresentar documentos, como o CPF.

"Essa exigência nunca foi feita a nenhuma das vítimas da enchente. Nossa preocupação é com o morador que precisa do donativo e, ao receber uma informação dessas, por ter perdido os documentos com a tragédia, acaba sendo desencorajado", explica.

Exército faz mutirão de limpeza em escola de Iconha Crédito: Fernando Madeira

O procurador-geral do Estado acredita que as informações falsas divulgadas sobre a tragédia no Sul do Estado foram fabricadas deliberadamente, ou seja, alguém teve a intenção de confundir as pessoas ao criar conteúdos que não eram verdadeiros.

"Claro que há também uma atuação criminosa de ataque à imagem do governo ou do governador, mas isso acaba atingindo também, e isso é que é o mais grave, pessoas que estão precisando de informações corretas. O Ministério Público tem meios de conseguir identificar a origem dessas propagações e os responsáveis por criá-las. Tenho certeza que eles vão ser responsabilizados", afirma Rodrigo de Paula.

GOVERNO JÁ FOI VÍTIMA DE OUTROS CONTEÚDOS FALSOS

Esta não foi a primeira vez que o governo do Estado foi vítima de informações falsas. Circularam em redes sociais, nos últimos meses, outras montagens com conteúdos manipulados sobre a administração estadual e o governador Renato Casagrande (PSB). Imagens enganadoras simulando notícias reais trazem afirmações que vão desde uma suposta concessão de abono aos servidores e o reajuste do salário do governador, até denúncias de superfaturamento em obras do Portal do Príncipe, em Vitória.

As montagens divulgadas possuem o mesmo modus operandi da notícia falsa de Iconha, atribuída ao colunista de A Gazeta. São capturas de tela  ou prints, como são mais conhecidos  de reportagens que tiveram o título manipulado.

"Infelizmente, parece que este tipo de situação chegou para ficar. Por enquanto, o Estado vai focar nesta representação, onde os principais prejudicados foram as vítimas do Sul do Espírito Santo. Contudo, não descartamos outras medidas que se visem necessárias, caso surjam novas informações falsas", diz o procurador-geral do Estado.