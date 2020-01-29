Chuva deixa 46 pessoas fora de casa em São Mateus

Segundo a prefeitura, 46 pessoas deixaram suas casas em São Mateus Crédito: Prefeitura Municipal de São Mateus/ Divulgação

As chuvas que atingiram São Mateus, no Norte do Espírito Santo, nos últimos dias, deixaram 46 pessoas desalojadas e desabrigadas, segundo a Defesa Civil do município.

Na última segunda-feira (27), a cidade registrou o maior volume de chuva do Espírito Santo, com 82,40 mm, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Durante esse temporal várias ruas ficaram alagadas

De acordo com a Prefeitura de São Mateus, três famílias que moram em áreas de risco estão desabrigadas. Elas serão encaminhadas para o programa de aluguel social. Outras oito famílias estão desalojadas e só devem retornar para as residências após o alerta de chuvas intensas, válido até o próximo sábado (1).

A Prefeitura destacou ainda que montou uma força tarefa para atender as diversas regiões afetadas pelas chuvas. Os trabalhos estão sendo realizados em diversos bairros da cidade e na zona rural, com foco em desvios de água das represas, reparos de manilhas e limpeza e desobstrução de córregos para evitar mais alagamentos.

DECRETO DE EMERGÊNCIA

Ainda segundo a prefeitura, foi solicitado que cada órgão competente e as secretarias municipais façam relatórios dos problemas registrados em função das chuvas em São Mateus. A partir desses documentos, o executivo municipal estuda decretar situação de emergência no município.