Vila Velha desmobiliza Santuário e vai vacinar em drive-thru em shoppings

Outro ponto de vacinação que será desativado é o do Cemas, que funciona dentro da Secretaria Municipal de Saúde, também no Centro. Os funcionários vão ser remanejados para atuar nos dois drive-thrus. Os detalhes operacionais desse sistema de vacinação em veículos estão sendo discutidos neste momento pelas autoridades de Saúde do município.
No Santuário, foram registradas filas e aglomeração de idosos na manhã de hoje. Segundo denúncias que chegaram à PMVV, até pessoas de Vitória apareceram para ser vacinadas por falta de vagas, neste momento, na Capital, que optou pelo agendamento.
Outra medida que será adotada, segundo a coluna apurou, é a suspensão da vacinação de rotina nas unidades de saúde da cidade, para que todos os recursos e mão de obra sejam utilizados neste momento na vacinação contra a Influenza. Entretanto, pelo seu caráter emergencial, vacinas antitetânica e antirrábica continuarão a ser aplicadas em alguns postos que estão sendo definidos pela Prefeitura de Vila Velha.