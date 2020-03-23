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Leonel Ximenes

Vila Velha desmobiliza Santuário e vai vacinar em drive-thru em shoppings

Prefeitura reconhece que houve fila e aglomeração de idosos, no Centro. Já estão definidos dois novos locais: Prainha e Shopping Praia da Costa;  Shopping Boulevard e Vila Velha estão em negociação

Publicado em 23 de Março de 2020 às 13:52

Públicado em 

23 mar 2020 às 13:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fila no Santuário Crédito: Foto do leitor
A Prefeitura de Vila Velha reconheceu que o esquema de vacinação contra a gripe Influenza no Santuário Divino Espírito Santo, no Centro, não deu certo, e vai desmobilizar o local. Por causa da grande aglomeração de idosos registrada hoje (23) no pátio da igreja católica, será adotada a vacinação em drive-thru (dentro do veículo) em pelo menos dois pontos a partir de amanhã, das 8h às 16h: na Prainha e no Shopping Praia da Costa;  estão em negociação o Shopping Boulevard e o Vila Velha. Em todos os locais, nos estacionamentos dos centros comerciais.
Outro ponto de vacinação que será desativado é o do Cemas, que funciona dentro da Secretaria Municipal de Saúde, também no Centro. Os funcionários vão ser remanejados para atuar nos dois drive-thrus. Os detalhes operacionais desse sistema de vacinação em veículos estão sendo discutidos neste momento pelas autoridades de Saúde do município.
No Santuário, foram registradas filas e aglomeração de idosos na manhã de hoje. Segundo denúncias que chegaram à PMVV, até pessoas de Vitória apareceram para ser vacinadas por falta de vagas, neste momento, na Capital, que optou pelo agendamento.

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Outra medida que será adotada, segundo a coluna apurou, é a suspensão da vacinação de rotina nas unidades de saúde da cidade, para que todos os recursos e mão de obra sejam utilizados neste momento na vacinação contra a Influenza. Entretanto, pelo seu caráter emergencial, vacinas antitetânica e antirrábica continuarão a ser aplicadas em alguns postos que estão sendo definidos pela Prefeitura de Vila Velha.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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