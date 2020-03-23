Vila Velha desmobiliza Santuário e vai vacinar em drive-thru em shoppings

Fila no Santuário Crédito: Foto do leitor

A Prefeitura de Vila Velha reconheceu que o esquema de vacinação contra a gripe Influenza no Santuário Divino Espírito Santo, no Centro, não deu certo , e vai desmobilizar o local. Por causa da grande aglomeração de idosos registrada hoje (23) no pátio da igreja católica, será adotada a vacinação em drive-thru (dentro do veículo) em pelo menos dois pontos a partir de amanhã, das 8h às 16h: na Prainha e no Shopping Praia da Costa; estão em negociação o Shopping Boulevard e o Vila Velha. Em todos os locais, nos estacionamentos dos centros comerciais.

Outro ponto de vacinação que será desativado é o do Cemas, que funciona dentro da Secretaria Municipal de Saúde, também no Centro. Os funcionários vão ser remanejados para atuar nos dois drive-thrus. Os detalhes operacionais desse sistema de vacinação em veículos estão sendo discutidos neste momento pelas autoridades de Saúde do município.

No Santuário, foram registradas filas e aglomeração de idosos na manhã de hoje. Segundo denúncias que chegaram à PMVV, até pessoas de Vitória apareceram para ser vacinadas por falta de vagas, neste momento, na Capital, que optou pelo agendamento.