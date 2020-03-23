Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Idosos lotam fila por vacina contra gripe em Vila Velha e Cariacica
Apesar da pandemia de coronavírus

Idosos lotam fila por vacina contra gripe em Vila Velha e Cariacica

Mesmo com a recomendação para evitar aglomerações, muitos idosos   que estão incluídos em grupo de risco para Covid-19  lotaram postos de vacinação nesta segunda-feira (23)

Publicado em 23 de Março de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 12:49
Idosos lotam fila de vacinação contra a gripe no Santuário de Vila Velha Crédito: Reprodução/Vídeo: Eliana Bolsanello
A principal recomendação para evitar a propagação do coronavírus é evitar aglomerações. A medida vale para todos, especialmente para idosos, que estão incluídos no grupo de risco da Covid-19. Apesar disso, a manhã desta segunda-feira (23) foi de longas filas de idosos à espera da vacina contra a gripe, nos municípios de Vila Velha Cariacica

Veja Também

Municípios do ES ampliam imunização contra a gripe; veja onde se vacinar

No posto de saúde de Araçás, em Vila Velha, Álvaro Romão, de 62 anos, chegou a ficar cerca de 30 minutos à espera da vacina. Isso, por que ele chegou cedo. No local teve fila longa, mesmo em baixo de chuva. 
"Para minha surpresa, quando cheguei lá tinha várias pessoas na fila e logo depois começou a chover. Um absurdo. Muta gente reclamando. As pessoas na fila para receber a vacina da gripe, e tomando chuva. Pedíamos, a todo momento para as pessoas ficarem afastadas. Peguei a senha e fiquei dentro do carro esperando me chamarem", contou.

Veja Também

Novo lote de vacinas contra gripe deve chegar em Vitória na quarta

Essa situação também se repetiu em outros locais, como o Ginásio Tartarugão, o Santuário de Vila Velha e também o posto do bairro Jardim Marilândia, onde o advogado Marcos Souza ficou indignado com o que viu.
"Me parece um contrassenso levar essas pessoas para lá. É uma exposição em massa, sendo que a recomendação é para permanecer em casa. Os idosos em situação de risco estão todos indo para fila e expostos à pandemia, sendo que alguns municípios estão fazendo por agendamento. Em Vila Velha está tudo com aglomerados de pessoas", afirma Souza.

Veja Também

Socorristas usam roupas especiais e chamam atenção em Vitória

Home office e suspensão de salário: o que muda para o trabalhador

ES tem dois pacientes confirmados com coronavírus internados na UTI

Fila para tomar vacina da gripe em Jardim Marilândia, Vila Velha Crédito: Divulgação / Internauta
Em Cariacica, o problema também se repete. O aposentado Antônio Sarmento, de 68 anos, precisou ficar de 40 minuto a uma hora na fila da Escola Municipal de Ensino Fundamental Stelida Dias, em Campo Grande, para receber a vacina.
"Na rua tinha muita gente, o pessoal muito aglomerado. Uns com máscara outros sem máscara. Uns 40 min a uma hora esperando para tomar vacina. Bem complicado", disse o aposentado.
Idosos em fila de vacinação contra a gripe, em Campo Grande, Cariacica Crédito: internauta

O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que os idosos podem receber a vacina em casa. Para isso, basta fazer o agendamento pelo e-mail: [email protected]
"A campanha Vila Velha Contra a Influenza teve início nesta segunda-feira (23) a partir de 8h e segue até às 16h, de segunda a sexta-feira, até o dia 15 de abril, destinada exclusivamente para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde. Portanto, não há necessidade do público idoso acorrer aos pontos de vacinação num só dia, dado o período de 18 dias para imunização. Vários pontos alternativos foram colocados à disposição do público alvo de vacinação como escolas, tendas em praças públicas, quadra esportivas. centros comunitários, Santuário de Vila Velha, Ginásio Tartarugão e Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), inclusive com sinalização de marcadores para que os usuários mantenham distância desejável um do outro", diz a nota

CARIACICA VAI AMPLIAR LOCAIS DE VACINAÇÃO

Já a Prefeitura de Cariacica, informou que vai abrir três novos postos de vacinação: na Escola João Pedro (Porto de Santana), Escola Valdice Alves (Cariacica Sede) e APAE, em Campo Grande.
"Os novos postos se juntam aos seguintes pontos onde já ocorre a vacinação: Escola Zaira Manhães de Andrade (Nova Rosa da Penha 1), EMEF São Jorge (Rio Marinho) e Escola EMEF Stélida Dias (Campo Grande). O funcionamento destas unidades será das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. À medida que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) credenciar mais servidores e vacinadores, haverá novos pontos de atendimento. Em relação a filas, haverá orientação aos idosos para que mantenham a distância social segura. Já no local de atendimento, os assentos de espera já estão devidamente instalados conforme a distância segura recomendada pela OMS", diz a nota

Veja Também

42 cidades do ES investigam casos de coronavírus; veja quais são

Coronavírus no ES: governo propõe remanejar servidores para a Saúde

Brasil tem 25 mortes e 1.546 casos confirmados de coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados