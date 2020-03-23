Idosos lotam fila por vacina contra gripe em Vila Velha e Cariacica

A principal recomendação para evitar a propagação do coronavírus é evitar aglomerações. A medida vale para todos, especialmente para idosos, que estão incluídos no grupo de risco da Covid-19. Apesar disso, a manhã desta segunda-feira (23) foi de longas filas de idosos à espera da vacina contra a gripe, nos municípios de Vila Velha e Cariacica.
No posto de saúde de Araçás, em Vila Velha, Álvaro Romão, de 62 anos, chegou a ficar cerca de 30 minutos à espera da vacina. Isso, por que ele chegou cedo. No local teve fila longa, mesmo em baixo de chuva.
"Para minha surpresa, quando cheguei lá tinha várias pessoas na fila e logo depois começou a chover. Um absurdo. Muta gente reclamando. As pessoas na fila para receber a vacina da gripe, e tomando chuva. Pedíamos, a todo momento para as pessoas ficarem afastadas. Peguei a senha e fiquei dentro do carro esperando me chamarem", contou.
Essa situação também se repetiu em outros locais, como o Ginásio Tartarugão, o Santuário de Vila Velha e também o posto do bairro Jardim Marilândia, onde o advogado Marcos Souza ficou indignado com o que viu.
"Me parece um contrassenso levar essas pessoas para lá. É uma exposição em massa, sendo que a recomendação é para permanecer em casa. Os idosos em situação de risco estão todos indo para fila e expostos à pandemia, sendo que alguns municípios estão fazendo por agendamento. Em Vila Velha está tudo com aglomerados de pessoas", afirma Souza.
Em Cariacica, o problema também se repete. O aposentado Antônio Sarmento, de 68 anos, precisou ficar de 40 minuto a uma hora na fila da Escola Municipal de Ensino Fundamental Stelida Dias, em Campo Grande, para receber a vacina.
"Na rua tinha muita gente, o pessoal muito aglomerado. Uns com máscara outros sem máscara. Uns 40 min a uma hora esperando para tomar vacina. Bem complicado", disse o aposentado.
O QUE DIZ A PREFEITURA DE VILA VELHA
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Vila Velha informou que os idosos podem receber a vacina em casa. Para isso, basta fazer o agendamento pelo e-mail: [email protected].
"A campanha Vila Velha Contra a Influenza teve início nesta segunda-feira (23) a partir de 8h e segue até às 16h, de segunda a sexta-feira, até o dia 15 de abril, destinada exclusivamente para idosos a partir de 60 anos e profissionais de saúde. Portanto, não há necessidade do público idoso acorrer aos pontos de vacinação num só dia, dado o período de 18 dias para imunização. Vários pontos alternativos foram colocados à disposição do público alvo de vacinação como escolas, tendas em praças públicas, quadra esportivas. centros comunitários, Santuário de Vila Velha, Ginásio Tartarugão e Centro Municipal de Atenção Secundária (Cemas), inclusive com sinalização de marcadores para que os usuários mantenham distância desejável um do outro", diz a nota
CARIACICA VAI AMPLIAR LOCAIS DE VACINAÇÃO
Já a Prefeitura de Cariacica, informou que vai abrir três novos postos de vacinação: na Escola João Pedro (Porto de Santana), Escola Valdice Alves (Cariacica Sede) e APAE, em Campo Grande.
"Os novos postos se juntam aos seguintes pontos onde já ocorre a vacinação: Escola Zaira Manhães de Andrade (Nova Rosa da Penha 1), EMEF São Jorge (Rio Marinho) e Escola EMEF Stélida Dias (Campo Grande). O funcionamento destas unidades será das 8h às 15h, de segunda a sexta-feira. À medida que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) credenciar mais servidores e vacinadores, haverá novos pontos de atendimento. Em relação a filas, haverá orientação aos idosos para que mantenham a distância social segura. Já no local de atendimento, os assentos de espera já estão devidamente instalados conforme a distância segura recomendada pela OMS", diz a nota