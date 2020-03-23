Socorristas usam roupas especiais e chamam atenção em Vitória

Uma cena inusitada chamou a atenção neste domingo (22), na região da Ilha do Príncipe, em Vitória. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) faziam o atendimento a duas pessoas próximo à Rodoviária de Vitória, com um "uniforme" diferente. O tradicional macacão azul-marinho com listras vermelha e laranja deu lugar a uma vestimenta toda branca. A mudança da roupa faz parte do protocolo de segurança do Samu por conta da pandemia do coronavírus.
O vídeo abaixo mostra três socorristas do Samu, protegidos da cabeça aos pés, utilizando macacão branco de manga comprida, máscara no rosto, touca na cabeça e luvas nas mãos. "Suspeito de coronavírus aqui no Centro de Vitória", narra o capixaba que gravou o vídeo. No entanto, a nova roupa será utilizada pelos socorristas em qualquer atendimento pelas próximas semanas, ainda que a vítima não seja um caso suspeito da Covid-19.
Procurada pela reportagem para comentar a cena curiosa gravada por um internauta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a mudança no uniforme visa garantir "a segurança dos profissionais".
"A coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) informa que devido à declaração de pandemia do Covid-19, para a segurança dos profissionais, foi adotado paramentos de proteção, para uso nos atendimentos realizados pelas equipes do Samu", diz a nota.