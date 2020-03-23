Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Socorristas usam roupas especiais e chamam atenção em Vitória
Devido ao coronavírus

Socorristas usam roupas especiais e chamam atenção em Vitória

O tradicional macacão azul-marinho com listras vermelha e laranja deu lugar a uma vestimenta toda branca. A mudança da roupa faz parte do protocolo de segurança por conta da pandemia do novo coronavírus

Publicado em 23 de Março de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 10:53
 Uma cena inusitada chamou a atenção neste domingo (22), na região da Ilha do Príncipe, em Vitória. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) faziam o atendimento a duas pessoas próximo à Rodoviária de Vitória, com um "uniforme" diferente. O tradicional macacão azul-marinho com listras vermelha e laranja deu lugar a uma vestimenta toda branca. A mudança da roupa faz parte do protocolo de segurança do Samu por conta da pandemia do coronavírus.
Socorristas do Samu utilizam roupa especial nos atendimentos em novo protocolo devido ao coronavírus Crédito: Foto do leitor
O vídeo abaixo mostra três socorristas do Samu, protegidos da cabeça aos pés, utilizando macacão branco de manga comprida, máscara no rosto, touca na cabeça e luvas nas mãos. "Suspeito de coronavírus aqui no Centro de Vitória", narra o capixaba que gravou o vídeo. No entanto, a nova roupa será utilizada pelos socorristas em qualquer atendimento pelas próximas semanas, ainda que a vítima não seja um caso suspeito da Covid-19. 
Procurada pela reportagem para comentar a cena curiosa gravada por um internauta, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a mudança no uniforme visa garantir "a segurança dos profissionais".
"A coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) informa que devido à declaração  de pandemia do Covid-19, para a segurança dos profissionais, foi adotado paramentos de proteção, para uso nos atendimentos realizados pelas equipes do Samu", diz a nota.

Veja Também

ES tem dois pacientes confirmados com coronavírus internados na UTI

Cinco pacientes que tiveram coronavírus estão curados no ES, diz governo

42 cidades do ES investigam casos de coronavírus; veja quais são

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados