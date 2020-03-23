Socorristas usam roupas especiais e chamam atenção em Vitória

O vídeo abaixo mostra três socorristas do Samu, protegidos da cabeça aos pés, utilizando macacão branco de manga comprida, máscara no rosto, touca na cabeça e luvas nas mãos. "Suspeito de coronavírus aqui no Centro de Vitória", narra o capixaba que gravou o vídeo. No entanto, a nova roupa será utilizada pelos socorristas em qualquer atendimento pelas próximas semanas, ainda que a vítima não seja um caso suspeito da Covid-19.