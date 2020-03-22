Vacinação em Cachoeiro terá drive thru para imunizar idosos

Vacinação começa em Cachoeiro nesta segunda (23) em mais de 24 postos Crédito: Divulgação/PMCI

gripe (influenza) que começa nesta segunda-feira (23) em Durante a campanha de vacinação contra a(influenza) que começa nesta segunda-feira (23) em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, a população terá a possibilidade de solicitar que um profissional de saúde aplique a vacina com o paciente dentro do carro, numa espécie de drive thru. O serviço estará disponível em pontos específicos para as pessoas com mais de 60 anos que são parte do público da primeira fase de imunização. Também haverá um canal online para agendamento. As medidas visam evitar aglomeração, o que seria um risco para os idosos - um dos grupos mais vulneráveis ao novo coronavírus (Covid-19)

Segundo a prefeitura, a solicitação poderá ser feita no Parque da Ilha da Luz, no Parque de Exposições (bairro Aeroporto), na escola Zilma Coelho Pinto e nas unidades de saúde dos bairros IBC e Novo Parque. Também poderão ser contempladas com essa modalidade de atendimento, dentro do carro, as pessoas com dificuldade de locomoção.

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Outra opção oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde é marcar o dia e horário da vacinação por meio do site Agendamento Online (www.agendamento.cachoeiro.es.gov.br). Dez unidades básicas de saúde permitem a marcação pela internet.

Caso o usuário esteja gripado, com febre ou com sintomas gripais, é indicado que não procure a unidade de saúde neste momento para se vacinar. É necessário aguardar a estabilização dos sintomas para, em seguida, fazer a vacinação, segundo a secretaria de Saúde. Na próxima semana, equipes do órgão também farão visitas domiciliares.

Vamos imunizar a população mais vulnerável tomando todos os cuidados para não colocar ninguém em risco. É importante que a população fique atenta às datas e compareça à unidade de saúde mais próxima para se vacinar, pois devemos tomar as medidas para facilitar o diagnóstico de doenças e evitar a propagação. Entretanto, quem tiver dificuldades para comparecer, pode ficar tranquilo, pois iremos atender a cada um de acordo com suas necessidades, explica a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.

LOCAIS

De acordo com a prefeitura, a vacinação estará disponível em 24 unidades básicas de saúde, na escola municipal Zilma Coelho Pinto (antiga Campanha, bairro Ferroviários), na Ilha da Luz (antiga escola municipal), além da praça Jerônimo Monteiro e Parque de Exposições do Aeroporto.

Na maioria dos locais, a vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h  exceto na Ilha da Luz, onde será das 8h às 12h.

A vacina contra gripe não será disponibilizada na sala de vacinação do Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG), no bairro Baiminas, que ofertará apenas as vacinas de rotina.