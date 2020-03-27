A Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça do Espírito Santo fez um pedido ao Corpo de Bombeiros para que juízes que forem contaminados pelo novo coronavírus sejam levados para o hospital por uma ambulância da corporação. A solicitação, encaminhada no dia 25 de março, foi negada pela corporação.
Desde o dia 19 de março, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram orientadas a atender somente casos de trauma e mulheres em trabalho de parto para evitar ou adiar ao máximo a contaminação de militares.
Coronavírus - bombeiros negam ambulância especial para desembargadores no ES
Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que "houve uma solicitação da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça e a orientação dada foi a mesma já determinada para toda a população". Ou seja, de que o atendimento será o mesmo para toda a população, restrito a casos de trauma e parturientes.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi procurado pela reportagem e enviou uma nota. Leia na íntegra:
"A presidência do Tribunal de Justiça informa que esta iniciativa não partiu da administração ou de sua mesa diretora. Assegura, ainda, que a demanda em questão não reflete a posição do Poder Judiciário do Espírito Santo".
CASOS NO ES
O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo deve aumentar consideravelmente a partir desta sexta-feira (27). Isso porque o Laboratório Central (Lacen), responsável pelos testes que confirmam a doença, vai ter uma capacidade maior de exames a partir de hoje - de 50 para 250. Com isso, a estimativa do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, é de que o número de casos passe de 100 até a próxima segunda-feira. O Espírito Santo tem 48 casos confirmados, segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (26).