Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça do Espírito Santo fez um pedido ao Corpo de Bombeiros para que juízes que forem contaminados pelo novo coronavírus sejam levados para o hospital por uma ambulância da corporação. A solicitação, encaminhada no dia 25 de março, foi negada pela corporação.

Desde o dia 19 de março, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram orientadas a atender somente casos de trauma e mulheres em trabalho de parto para evitar ou adiar ao máximo a contaminação de militares.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - bombeiros negam ambulância especial para desembargadores no ES

Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que "houve uma solicitação da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça e a orientação dada foi a mesma já determinada para toda a população". Ou seja, de que o atendimento será o mesmo para toda a população, restrito a casos de trauma e parturientes.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi procurado pela reportagem e enviou uma nota. Leia na íntegra:

"A presidência do Tribunal de Justiça informa que esta iniciativa não partiu da administração ou de sua mesa diretora. Assegura, ainda, que a demanda em questão não reflete a posição do Poder Judiciário do Espírito Santo".

CASOS NO ES