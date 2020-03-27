Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: bombeiros negam ambulância especial para desembargadores no ES
Orientação da corporação

Coronavírus: bombeiros negam ambulância especial para desembargadores no ES

A solicitação, encaminhada no dia 25 de março, foi negada pela corporação nesta sexta-feira (27). Desde o dia 19 de março, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram orientadas a atender somente casos de trauma e mulheres em trabalho de parto

Publicado em 27 de Março de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 16:46
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça do Espírito Santo fez um pedido ao Corpo de Bombeiros para que juízes que forem contaminados pelo novo coronavírus sejam levados para o hospital por uma ambulância da corporação. A solicitação, encaminhada no dia 25 de março, foi negada pela corporação.
Desde o dia 19 de março, as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros foram orientadas a atender somente casos de trauma e mulheres em trabalho de parto para evitar ou adiar ao máximo a contaminação de militares.
Coronavírus - bombeiros negam ambulância especial para desembargadores no ES
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que "houve uma solicitação da Comissão de Segurança do Tribunal de Justiça e a orientação dada foi a mesma já determinada para toda a população". Ou seja, de que o atendimento será o mesmo para toda a população, restrito a casos de trauma e parturientes.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi procurado pela reportagem e enviou uma nota. Leia na íntegra:

Veja Também

Dinheiro pago por condenados é usado no combate ao coronavírus no ES

Juízes querem ocupar vagas de desembargador no TJES antes de advogado

"A presidência do Tribunal de Justiça informa que esta iniciativa não partiu da administração ou de sua mesa diretora. Assegura, ainda, que a demanda em questão não reflete a posição do Poder Judiciário do Espírito Santo".

CASOS NO ES

O número de casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo deve aumentar consideravelmente a partir desta sexta-feira (27). Isso porque o Laboratório Central (Lacen), responsável pelos testes que confirmam a doença, vai ter uma capacidade maior de exames a partir de hoje - de 50 para 250. Com isso, a estimativa do secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, é de que o número de casos passe de 100 até a próxima segunda-feira. O Espírito Santo tem 48 casos confirmados, segundo o último boletim divulgado pela Sesa nesta quinta-feira (26).

Veja Também

TJES mantém condenação e Luiz Paulo pode perder cargo no governo Casagrande

Juízes querem ocupar vagas de desembargador no TJES antes de advogado

Juiz do ES é investigado por coagir mulher a mudar depoimento em caso de assédio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 itens que toda casa com cachorro deve ter 
Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Como lucrar com a logística no Espírito Santo
Imagem de destaque
Corpo de homem é encontrado boiando na Praia do Morro, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados