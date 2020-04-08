Sem proteção contra o coronavírus, rodoviários de cinco empresas cruzam os braços no ES

Trabalhadores reivindicam máscaras e álcool em gel Crédito: Tai's Captures/ Unsplash

Motoristas e cobradores de cinco empresas do sistema Transcol decidiram cruzar os braços nesta quarta-feira (8) em protesto contra a falta de equipamentos de proteção contra o novo coronavírus . O ato começou por volta das 4h da manhã e terminou um pouco antes das 7h.

Your browser does not support the audio element. Rodoviários de cinco empresas cruzam os braços no ES

A manifestação atingiu as seguintes empresas: Serrana, Santa Paula, Unimar, Serramar e Grande Vitória. São viações que fazem principalmente linhas que atendem os moradores da Serra

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) alega que conseguiu na Justiça do Trabalho, no dia 30 de março, uma liminar que obriga as empresas de ônibus a oferecerem material, como luvas, máscaras e álcool em gel.

"O trabalhador está saindo de casa todos os dias para prestar um serviço importante, com medo de ficar doente. Não temos segurança", comentou o presidente do sindicato, José Carlos Sales.

Às 6h50, o Sindirodoviários informou que a manifestação terminou e que os ônibus voltaram a circular.

O QUE DIZ O GVBUS

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que uma reunião com os trabalhadores para tratar, entre outros assuntos, de questões relacionadas ao novo coronavírus estava marcada para a tarde desta quarta-feira (8) e foi surpreendida pelo protesto.

O GVBus também garantiu que os consórcios estão seguindo as orientações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e que tem fornecido sabonete líquido para higienização nos terminais e realizando a limpeza dos veículos com uma maior frequência. Os profissionais do grupo de risco já foram afastados.