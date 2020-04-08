Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Sem proteção contra o coronavírus, rodoviários de cinco empresas cruzam os braços no ES
Transcol

Sem proteção contra o coronavírus, rodoviários de cinco empresas cruzam os braços no ES

A manifestação, que começou por volta das 4h da manhã e terminou um pouco antes das 7h, atingiu empresas que fazem principalmente linhas que atendem os moradores da Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 05:51

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 05:51

Além do álcool em gel, a máscara descartável é muito buscada por supostamente proteger contra o novo coronavírus.
Trabalhadores reivindicam máscaras e álcool em gel Crédito: Tai's Captures/ Unsplash
Motoristas e cobradores de cinco empresas do sistema Transcol decidiram cruzar os braços nesta quarta-feira (8) em protesto contra a falta de equipamentos de proteção contra o novo coronavírus. O ato começou por volta das 4h da manhã e terminou um pouco antes das 7h.
Rodoviários de cinco empresas cruzam os braços no ES
A manifestação atingiu as seguintes empresas: Serrana, Santa Paula, Unimar, Serramar e Grande Vitória. São viações que fazem principalmente linhas que atendem os moradores da Serra.
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) alega que conseguiu na Justiça do Trabalho, no dia 30 de março, uma liminar que obriga as empresas de ônibus a oferecerem material, como luvas, máscaras e álcool em gel.
"O trabalhador está saindo de casa todos os dias para prestar um serviço importante, com medo de ficar doente. Não temos segurança", comentou o presidente do sindicato, José Carlos Sales.
Às 6h50,  o Sindirodoviários informou que a manifestação terminou e que os ônibus voltaram a circular.

O QUE DIZ O GVBUS

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) afirmou que uma reunião com os trabalhadores para tratar, entre outros assuntos, de questões relacionadas ao novo coronavírus estava marcada para a tarde desta quarta-feira (8) e foi surpreendida pelo protesto.
O GVBus também garantiu que os consórcios estão seguindo as orientações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e que tem fornecido sabonete líquido para higienização nos terminais e realizando a limpeza dos veículos com uma maior frequência. Os profissionais do grupo de risco já foram afastados.
Sobre o fornecimento de álcool em gel aos trabalhadores, o sindicato afirmou que já negociava a compra do produto, mas que teve dificuldades para encontra-lo no mercado. Nesta manhã, a compra foi efetivada. Quando ele deve ser distribuído aos trabalhadores, porém, não foi informado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados