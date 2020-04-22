Lojas reabrem em Guarapari e movimentação é intensa nesta quarta-feira

Comércio é reaberto em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Às 9 horas, a movimentação já era intensa nas lojas do Centro de Guarapari. A dona de casa Maria do Carmo foi uma das moradoras que foram em um dos estabelecimentos para pagar contas. "Muito bom. Antes, não sabíamos onde pagar. Com a loja reaberta, ficou bem melhor", disse.

Para voltar a abrir as portas, os comerciantes precisam seguir algumas regras: controlar a entrada na loja, garantir espaço de 12 m² entre as pessoas e não permitir a entrada de clientes sem máscara. O cliente também deve ir sozinho e crianças não podem entrar.

O secretário de Postura de Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardozo, garante que a pasta vai fiscalizar o cumprimento das determinações. De acordo com ele, as punições variam entre advertência, multa e cassação de alvará. O responsável pelo estabelecimento também poderá ser encaminhado para a Polícia Civil para responder um inquérito.

Uma reunião entre a Prefeitura de Guarapari e o Sindicatos dos Lojistas da cidade ainda vai definir um escalonamento de horários de funcionamento para diminuir a lotação dos ônibus no município.