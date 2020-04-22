Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia de coronavírus

Lojas reabrem em Guarapari e movimentação é intensa nesta quarta-feira

Com 12 casos confirmados do novo coronavírus, município integra a lista de cidades com risco moderado para a Covid-19 que podem reabrir as lojas, com restrições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 14:22

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 14:22

Comércio é reaberto em Guarapari
Comércio é reaberto em Guarapari Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Após semanas fechado, o comércio foi reaberto em Guarapari na manhã desta quarta-feira (22). Com 12 casos confirmados do novo coronavírus, o município integra a lista de cidades com risco moderado para a Covid-19 e que podem reabrir as lojas, com restrições.
Às 9 horas, a movimentação já era intensa nas lojas do Centro de Guarapari. A dona de casa Maria do Carmo foi uma das moradoras que foram em um dos estabelecimentos para pagar contas. "Muito bom. Antes, não sabíamos onde pagar. Com a loja reaberta, ficou bem melhor", disse.
Para voltar a abrir as portas, os comerciantes precisam seguir algumas regras: controlar a entrada na loja, garantir espaço de 12 m² entre as pessoas e não permitir a entrada de clientes sem máscara. O cliente também deve ir sozinho e crianças não podem entrar.

Veja Também

Comércio de Cachoeiro abre as portas após um mês fechado

Fora as capitais, Vila Velha é agora a cidade com mais casos de coronavírus no país

Donos de hotéis e pousadas dão férias coletivas para funcionários no ES

O secretário de Postura de Trânsito de Guarapari, Luiz Carlos Cardozo, garante que a pasta vai fiscalizar o cumprimento das determinações. De acordo com ele, as punições variam entre advertência, multa e cassação de alvará. O responsável pelo estabelecimento também poderá ser encaminhado para a Polícia Civil para responder um inquérito.
Uma reunião entre a Prefeitura de Guarapari e o Sindicatos dos Lojistas da cidade ainda vai definir um escalonamento de horários de funcionamento para diminuir a lotação dos ônibus no município.
*Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados