Donos de hotéis e pousadas dão férias coletivas para funcionários no ES

Pandemia gera férias coletivas em hotéis no litoral Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

Hotéis e pousadas do litoral Sul do Espírito Santo deram férias coletivas aos funcionários com a intenção de amenizar os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os reflexos do isolamento social têm afetado as finanças do setor que depende exclusivamente do turismo da região.

Em um hotel em Iriri, balneário de Anchieta , sete, dos nove funcionários estão de férias coletivas e as reservas deste mês foram todas canceladas. O proprietário Augusto Ferrari explicou que o fato de abril ser um bom mês para o turismo fez com que o prejuízo financeiro fosse ainda maior.

Tive que dar férias coletivas até o final do mês e as reservas estão todas canceladas. Perdemos um mês com três feriados importantes para a gente manter o equilíbrio financeiro para atravessar a invernada, que começa em maio, disse Augusto.

No município de Piúma , os hotéis também estão fechados. O Júnior Lopes, que é gerente de um deles, contou que os 36 quartos estão vazios e os funcionários estão de férias coletivas. Esse é um período bem crítico. Na Semana Santa que passou, a gente tinha cerca de 80% dos quartos reservados e, por conta dessa pandemia, a gente acabou não podendo funcionar e, consequentemente, não teve como faturar", lamenta.

Pandemia gera férias coletivas em hotéis no litoral Sul do ES Crédito: TV Gazeta Sul

A esperança dos empresários é que esta situação seja normalizada o quanto antes para recuperar os prejuízos financeiros e evitar possíveis demissões. A gente está nessa Aguardando a volta do funcionamento, para que consiga recuperar o que foi perdido, falou o Júnior.

As oportunidades de negócios para nós vão ser a partir de outubro, e isso preocupa muito, porque o caixa da empresa está prejudicado e nós não sabemos como vamos atravessar essa situação, evitando o dano maior, que é o desemprego, finalizou Augusto.