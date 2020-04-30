Coronavírus: sobe para dez o número de presos contaminados no ES
Subiu para dez o número de presos que foram diagnosticados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Os detentos são de três presídios, dois localizados em Viana e um em Cachoeiro de Itapemirim. A cidade da Grande Vitória concentra nove desses casos positivos.
Além desses internos, 18 agentes penitenciários e 17 profissionais da saúde que realizam atendimentos nas penitenciárias testaram positivo para a doença. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (30) pela Defensoria Pública do Estado (DPES), após recebê-los da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
De acordo com a pasta, que é responsável por todo o sistema prisional capixaba, os presos que contraíram a Covid-19 estão isolados em celas específicas e recebendo o atendimento médico adequado. Já os trabalhadores estão afastados do serviço para cumprir os protocolos recomendados.
SISTEMA PRISIONAL DO ES: QUEM TESTOU POSITIVO
- 8 presos do Centro de Detenção Provisória de Viana II;
- 1 detento da Penitenciária de Segurança Máxima I de Viana;
- 1 interno da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim;
- 18 inspetores penitenciários;
- 17 colaboradores do Instituto Vida e Saúde (Invisa).
DADOS SERÃO PÚBLICOS
Atendendo a uma recomendação feita pela Defensoria Pública do Espírito Santo (DPES) na última segunda-feira (27), as informações a respeito de presos, servidores e prestadores do sistema prisional capixaba que forem diagnosticados com o novo coronavírus serão públicas.
Nesta quinta-feira (30), a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que está trabalhando para divulgar os dados no próprio site, mas ainda não tem uma previsão de quando eles estarão disponíveis. A previsão é que os números sejam alimentados diariamente e em tempo real.
Já a Secretaria de Controle e Transparência do Estado (Secont), que também foi acionada pela recomendação, respondeu por meio de um ofício nesta quinta-feira (30), que um estudo avaliará a possibilidade de disponibilizar os dados do sistema prisional no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).