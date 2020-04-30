Coronavírus: sobe para dez o número de presos contaminados no ES

Casos dentro do sistema prisional capixaba crescem e número de detentos infectados pela Covid-19 chega a dez

De acordo com a pasta, que é responsável por todo o sistema prisional capixaba, os presos que contraíram a Covid-19 estão isolados em celas específicas e recebendo o atendimento médico adequado. Já os trabalhadores estão afastados do serviço para cumprir os protocolos recomendados.