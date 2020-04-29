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Violência

Preso é morto por colega de cela em presídio de segurança máxima no ES

Crime aconteceu na manhã desta quarta-feira (29). A vítima é o detento Ivaney Rocha Ferreira, que cumpria pena por homicídio desde 2012
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 13:57

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 13:57

Data: 18/12/2019 - ES - Viana - Complexo Penitenciário de Viana - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Penitenciária de Segurança Máxima II fica dentro do Complexo Penitenciário de Viana Crédito: Vitor Jubini
Dentro da Penitenciária de Segurança Máxima II de Viana, o detento Derli de Almeida assassinou o colega de cela Ivaney Rocha Ferreira durante a manhã desta quarta-feira (29). O crime aconteceu por volta das 10h50 e a morte teria sido causada por um instrumento perfurante. As informações são da Polícia Militar.
A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) informou que Ivaney tinha 40 anos de idade e cumpria pena desde outubro de 2008, por causa de um homicídio. Em janeiro de 2012, ele chegou a fugir com outros cinco detidos da penitenciária. No mês seguinte, no entanto, ele foi recapturado em São Paulo e, desde então, permanecia no presídio.
Ivaney Rocha Ferreira tinha 40 anos e estava preso desde 2008 no sistema prisional capixaba
Ivaney Rocha Ferreira tinha 40 anos e estava preso desde 2008 no sistema prisional capixaba Crédito: Reprodução
Já Derli de Almeida, o autor do assassinato desta quarta-feira (29), por sua vez, está detido desde junho de 2007. Há cerca de oito anos, ele chegou a ser transferido para o sistema prisional de outro Estado, mas acabou retornando ao capixaba. Entre os crimes pelos quais ele cumpre pena estão associação criminosa, uso de identidade falsa, sequestro e homicídio. 
A Sejus ainda não soube dizer desde quando os dois dividiam a cela e nem especificar qual o objeto que teria sido usado para o cometimento do crime. Responsável pelos presos, a pasta também afirmou que acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e que vai abrir uma sindicância interna para apurar o caso.

AS INVESTIGAÇÕES

Por meio de nota enviada na tarde desta quarta-feira (29), a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Por isso, afirmou que não tem "mais informações, pois a equipe ainda está realizando diligências". 

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