Preso é morto por colega de cela em presídio de segurança máxima no ES

Já Derli de Almeida, o autor do assassinato desta quarta-feira (29), por sua vez, está detido desde junho de 2007. Há cerca de oito anos, ele chegou a ser transferido para o sistema prisional de outro Estado, mas acabou retornando ao capixaba. Entre os crimes pelos quais ele cumpre pena estão associação criminosa, uso de identidade falsa, sequestro e homicídio.