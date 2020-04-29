Jovem é assassinado após discussão por som alto em bairro da Serra

Segundo a Polícia, os vizinhos ficaram incomodados com o barulho, foram à casa do rapaz, discutiram com ele ainda na segunda-feira. Em reação, o jovem teria pegado uma arma falsa e apontado-a para os vizinhos durante a discussão. Após discutirem, os vizinhos se dispersaram. A polícia também investiga se a vítima realizava uma festa no local.