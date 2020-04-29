O jovem Lucas Lourenço da Silva, de 22 anos, foi assassinado no bairro Laranjeiras Velha, na Serra, nesta terça-feira (28) após discutir com vizinhos por conta de som alto. De acordo com as primeiras investigações da Polícia Civil, o fato ocorreu na última segunda-feira (27) e, no dia seguinte, ocorreu a discussão em decorrência do barulho no dia anterior.
Jovem é assassinado após discussão por som alto em bairro da Serra
Segundo a Polícia, os vizinhos ficaram incomodados com o barulho, foram à casa do rapaz, discutiram com ele ainda na segunda-feira. Em reação, o jovem teria pegado uma arma falsa e apontado-a para os vizinhos durante a discussão. Após discutirem, os vizinhos se dispersaram. A polícia também investiga se a vítima realizava uma festa no local.
Na terça, a pessoa que havia tido a arma falsa apontada para si por Lucas, pegou uma arma que tinha em casa e atirou contra o vizinho. O suspeito foi levado para prestar depoimento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento e foi liberado em seguida, pois, segundo a polícia, não está comprovada a autoria do disparo.
A Polícia Civil está investigando o caso e acredita que o crime tenha sido motivado por vingança em decorrência da discussão ocorrida na última segunda-feira.
*Com informações da TV Gazeta