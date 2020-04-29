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Jovem é assassinado após discussão por som alto em bairro da Serra

Lucas Lourenço da Silva, de 22 anos, foi morto com um tiro nesta terça-feira (28). No dia anterior, ele discutiu com vizinhos por ter colocado som alto em casa. Polícia investiga a motivação e autoria do crime
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 abr 2020 às 08:33

Publicado em 29 de Abril de 2020 às 08:33

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a morte de Lucas Lourenço da Silva Crédito: Isaac Ribeiro
O jovem Lucas Lourenço da Silva, de 22 anos, foi assassinado no bairro Laranjeiras Velha, na Serra, nesta terça-feira (28) após discutir com vizinhos por conta de som alto. De acordo com as primeiras investigações da Polícia Civil, o fato ocorreu na última segunda-feira (27) e, no dia seguinte, ocorreu a discussão em decorrência do barulho no dia anterior.
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Segundo a Polícia, os vizinhos ficaram incomodados com o barulho, foram à casa do rapaz, discutiram com ele ainda na segunda-feira. Em reação, o jovem teria pegado uma arma falsa e apontado-a para os vizinhos durante a discussão. Após discutirem, os vizinhos se dispersaram. A polícia também investiga se a vítima realizava uma festa no local.
Na terça, a pessoa que havia tido a arma falsa apontada para si por Lucas, pegou uma arma que tinha em casa e atirou contra o vizinho. O suspeito foi levado para prestar depoimento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento e foi liberado em seguida, pois, segundo a polícia, não está comprovada a autoria do disparo.
A Polícia Civil está investigando o caso e acredita que o crime tenha sido motivado por vingança em decorrência da discussão ocorrida na última segunda-feira.
*Com informações da TV Gazeta

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