Justiça arrecada R$ 300 mil com leilões de bens de traficantes do ES

GM/Vectra Hatch 09/10 - Lance mínimo: R$ 12 mil Crédito: Divulgação/Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) realizou, nos últimos sete meses, 29 leilões, e arrecadou mais de R$10 milhões com a venda de carros, motocicletas, caminhões, celulares e itens diversos. Todos esses bens foram apreendidos do tráfico de drogas por meio de operações policiais. Desse total, R$308.885 mil foram arrecadados com a venda de 35 itens em leilões no Espírito Santo , cerca de R$240 mil arrecadados só no último leilão, realizado no dia 27 de maio.

O montante arrecadado vai para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia projetos como a capacitação e compra de equipamentos para a proteção de profissionais de segurança pública no país e também para políticas de prevenção e de combate às drogas. Até 40 % da arrecadação é destinada às polícias dos estados que apreendem os bens para a reforma de suas estruturas e a compra de equipamentos mais mais modernos e eficientes para reforçar as ações.

No início deste ano, R$ 13 milhões foram destinados para a compra de equipamentos de radiocomunicação. As torres foram instaladas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e estão sendo utilizadas por agentes de segurança que atuam no Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas - o Vigia.

Outro projeto, previsto para ser entregue ainda este ano, é a construção do primeiro Centro de Desenvolvimento de Cães Farejadores, em Brasília (DF). O centro será instalado no complexo da Polícia Rodoviária Federal e vai auxiliar na capacitação de agentes que estão à frente de operações com cães em todos o país.

Além do Espírito Santo, os leilões ocorreram nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Tocantins.