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Justiça arrecada R$ 300 mil com leilões de bens de traficantes do ES

O Ministério da Justiça executou dois leilões com veículos e outros bens apreendidos de traficantes de drogas com atuação no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2020 às 14:29

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 14:29

GM/Vectra Hatch 09/10 - Lance mínimo: R$ 12 mil
GM/Vectra Hatch 09/10 - Lance mínimo: R$ 12 mil Crédito: Divulgação/Ministério da Justiça
O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) realizou, nos últimos sete meses, 29 leilões, e arrecadou mais de R$10 milhões com a venda de carros, motocicletas, caminhões, celulares e itens diversos. Todos esses bens foram apreendidos do tráfico de drogas por meio de operações policiais. Desse total, R$308.885 mil foram arrecadados com a venda de 35 itens em leilões no Espírito Santo, cerca de R$240 mil arrecadados só no último leilão, realizado no dia 27 de maio. 
Uma das ofertas era o GM Vectra Hatch, quatro portas, ano 2009, com valor inicial de R$ 12.000. O veículo foi arrematado por R$ 13.800. Entre os itens, também estava uma máquina retroescavadeira, com lance inicial de R$ 20 mil. O equipamento foi leiloado por R$ 56 mil. Essa modalidade de venda está autorizada desde outubro de 2019, quando a Lei 13.886 foi sancionada.
Além desse leilão, o Governo Federal também prevê realizar, quando acabar a pandemia do novo coronavírus, a venda de imóveis que eram usados por criminosos no Estado. Um dos itens que compõem a lista de 16 itens é o apartamento que pertencia ao traficante Luiz Fernando Costa, o Fernando Beira-Mar. O imóvel está localizado na Praia do Morro, em Guarapari. A propriedade está na lista dos 612  bens apreendidos pela Polícia Federal durante operações de combate ao tráfico de drogas.
O montante arrecadado vai para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia projetos como a capacitação e compra de equipamentos para a proteção de profissionais de segurança pública no país e também para políticas de prevenção e de combate às drogas. Até 40 % da arrecadação é destinada às polícias dos estados que apreendem os bens para a reforma de suas estruturas e a compra de equipamentos mais mais modernos e eficientes para reforçar as ações.
No início deste ano, R$ 13 milhões foram destinados para a compra de equipamentos de radiocomunicação. As torres foram instaladas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai e estão sendo utilizadas por agentes de segurança que atuam no Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas - o Vigia.
Outro projeto, previsto para ser entregue ainda este ano, é a construção do primeiro Centro de Desenvolvimento de Cães Farejadores, em Brasília (DF). O centro será instalado no complexo da Polícia Rodoviária Federal e vai auxiliar na capacitação de agentes que estão à frente de operações com cães em todos o país.
Além do Espírito Santo, os leilões ocorreram nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e Tocantins.

Ministério da Justiça faz leilão de veículos de traficantes do ES

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