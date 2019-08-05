Imóveis de traficantes então localizados na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Senad

No Espírito Santo, a lista contempla 16 itens como apartamentos em Guarapari, lotes na Serra, casa em Cariacica e um imóvel comercial no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Mais de 600 imóveis que pertenciam a traficantes de todo o país serão colocados à venda pelo Governo Federal., a lista contempla 16 itens como apartamentos em Guarapari, lotes na Serra, casa em Cariacica e um imóvel comercial no bairro, em

tráfico de drogas. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça, lançou um mapa com a localização exata e as informações detalhadas de 612 imóveis. Os bens foram apreendidos durante operações de combate aode drogas. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça, lançou um mapa com a localização exata e as informações detalhadas de 612 imóveis.

Your browser does not support the audio element. Imóveis de traficantes do ES serão leiloados pelo Governo Federal

São apartamentos, sítios, terrenos, prédio, lotes, chácaras, fazendas, galpões e outros itens em todas as regiões do país. Segundo a Senad, os recursos arrecadados por meio de leilões serão aplicados em ações e projetos de enfrentamento e prevenção às drogas.

De acordo com as informações publicadas pela Senad, foram apreendidos no Espírito Santo três lotes na Serra; um lote e uma casa em Cariacica; três lotes, um terreno, dois apartamentos e um imóvel comercial em Guarapari; três lotes em Vila Velha; e um imóvel comercial em Vitória.

FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS

O Fundo Nacional Antidrogas (Funad) foi criado pela Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, denominado, à época, de Fundo de Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso (FUNCAB). Sua principal finalidade é financiar ações, projetos e programas relacionados à política sobre drogas.

IMÓVEIS PODEM SER USADOS PELA POLÍCIA

Os imóveis de traficantes apreendidos durante operação contra o tráfico de drogas podem ser usados pela polícia. A afirmação é do Ministério da Justiça. Por meio de nota, o governo federal informou que os valores dos imóveis disponíveis para a venda serão reavaliados "porque estão defasados". Os detalhes sobre os imóveis, bem como estrutura e formas de aquisição, serão divulgados ainda neste ano.

“Essa análise e divulgação dos detalhes serão feitas posteriormente, por meio do edital de alienação a ser elaborado pela Coordenação e Governança de Patrimônio da União. Ao longo desse semestre, a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) irá divulgar o edital de venda desses bens já prontos para venda, e o próprio edital é que definirá as regras para alienação e compra”, destaca.

CONFIRA A RELAÇÃO DOS IMÓVEIS APREENDIDOS

SERRA

Lote: 3

CARIACICA

Lote: 1

Casa: 1

GUARAPARI

Terreno: 1

Lote: 3

Apartamento: 2

Comercial: 1

VILA VELHA

Lote: 3

VITÓRIA

Comercial: 1