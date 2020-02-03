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Bens apreendidos

Apartamento de Fernandinho Beira-Mar em Guarapari vai a leilão este ano

Quatro imóveis do traficante serão leiloados pelo governo federal em 2020. Um deles fica na Praia do Morro, em Guarapari

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 20:09
Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
O Ministério da Justiça vai leiloar, ao longo do ano, 150 imóveis que pertenciam a traficantes em todo o país e foram tomados por decisões judiciais.  Entre os bens apreendidos está um apartamento na Praia do Morro, em Guarapari, que pertencia a Luiz Fernando Costa, o Fernandinho Beira-Mar.  
A informação foi publicada pelo colunista de O Globo, Lauro Jardim. O edital com as regras para o leilão do apartamento em Guarapari e de outros três imóveis do traficante no Rio de Janeiro, no entanto, ainda não foi publicado pelo governo federal.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça, não detalhou quando ocorreu a apreensão dos imóveis. O endereço do edifício no Estado não será divulgado por razões de garantia da segurança do imóvel e risco de ocupação irregular.

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Apartamento de Fernandinho Beira-Mar na Praia do Morro será leiloado

Além dos apartamentos de Fernandinho Beira-Mar, o governo federal vai leiloar, durante o ano, dezenas de imóveis, salas comerciais, veículos e joias apreendidos durante operações para combater o tráfico de drogas pelo país. Em Santa Catarina, por exemplo, dois apartamentos em um condomínio de luxo serão leiloados. Cada um vale, em média, R$ 2,5 milhões. Duas fazendas no Mato Grosso, avaliadas em R$ 10 milhões, também serão vendidas. 

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