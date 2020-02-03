Apartamento de Fernandinho Beira-Mar em Guarapari vai a leilão este ano

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça, não detalhou quando ocorreu a apreensão dos imóveis. O endereço do edifício no Estado não será divulgado por razões de garantia da segurança do imóvel e risco de ocupação irregular.

Além dos apartamentos de Fernandinho Beira-Mar, o governo federal vai leiloar, durante o ano, dezenas de imóveis, salas comerciais, veículos e joias apreendidos durante operações para combater o tráfico de drogas pelo país. Em Santa Catarina, por exemplo, dois apartamentos em um condomínio de luxo serão leiloados. Cada um vale, em média, R$ 2,5 milhões. Duas fazendas no Mato Grosso, avaliadas em R$ 10 milhões, também serão vendidas.