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Em Guarapari

Apartamento de Fernandinho Beira-Mar na Praia do Morro será leiloado

O imóvel foi apreendido pela Polícia Federal e está à disposição da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad)

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 04:51

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

16 ago 2019 às 04:51
Apartamento de Fernandinho Beira-Mar fica localizado na Praia do Morro, em Guarapari Crédito: Secundo Rezende/Drone
Um apartamento que pertencia ao traficante Luiz Fernando Costa, o Fernandinho Beira-Mar, localizado na Praia do Morro, em Guarapari, será leiloado pelo Governo Federal. A propriedade está na lista dos 612 imóveis que pertenciam a traficantes de todo o país que serão colocados à venda.
No Espírito Santo, a lista contempla 16 bens como apartamentos em Guarapari, lotes na Serra, casa em Cariacica e um imóvel comercial no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Os imóveis foram apreendidos pela Polícia Federal durante operações de combate ao tráfico de drogas.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça, lançou um mapa com a localização exata das casas, apartamentos e lotes apreendidos. A Diretoria de Gestão de Ativos da Senad não detalhou quando ocorreu a apreensão. O endereço do edifício não será divulgado “por razões de garantia da segurança do imóvel e risco de ocupação irregular”.
Apartamento de Fernandinho Beira-Mar na Praia do Morro será leiloado
Em relação a valores estimados dos imóveis constantes da lista do painel georreferenciado, a Senad reforça que será feita nova avaliação porque os valores estão defasados. O governo federal, por intermédio da Senad e da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), informa que está trabalhando na atualização das avaliações.
Imóveis de traficantes então localizados na Grande Vitória Crédito: Reprodução/Senad
“Ao longo desse semestre, a SPU irá divulgar o edital de venda desses bens já prontos para venda. Importante esclarecer que ainda trabalhamos para regularizar a situação de alguns. Ao longo desse semestre, a SPU irá divulgar o edital de venda desses bens já prontos para venda”, disse.
CONFIRA A RELAÇÃO DOS IMÓVEIS APREENDIDOS
SERRA
Lote: 3
CARIACICA
Lote: 1
Casa: 1
GUARAPARI
Terreno: 1
Lote: 3
Apartamento: 2
Comercial: 1
VILA VELHA
Lote: 3
VITÓRIA
Comercial: 1

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