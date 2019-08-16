Apartamento de Fernandinho Beira-Mar na Praia do Morro será leiloado

Um apartamento que pertencia ao traficante Luiz Fernando Costa, o, localizado na Praia do Morro, em, será leiloado pelo Governo Federal.que serão colocados à venda.

Em relação a valores estimados dos imóveis constantes da lista do painel georreferenciado, a Senad reforça que será feita nova avaliação porque os valores estão defasados. O governo federal, por intermédio da Senad e da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), informa que está trabalhando na atualização das avaliações.