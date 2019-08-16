Um apartamento que pertencia ao traficante Luiz Fernando Costa, o Fernandinho Beira-Mar, localizado na Praia do Morro, em Guarapari, será leiloado pelo Governo Federal. A propriedade está na lista dos 612 imóveis que pertenciam a traficantes de todo o país que serão colocados à venda.
No Espírito Santo, a lista contempla 16 bens como apartamentos em Guarapari, lotes na Serra, casa em Cariacica e um imóvel comercial no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Os imóveis foram apreendidos pela Polícia Federal durante operações de combate ao tráfico de drogas.
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça, lançou um mapa com a localização exata das casas, apartamentos e lotes apreendidos. A Diretoria de Gestão de Ativos da Senad não detalhou quando ocorreu a apreensão. O endereço do edifício não será divulgado “por razões de garantia da segurança do imóvel e risco de ocupação irregular”.
Apartamento de Fernandinho Beira-Mar na Praia do Morro será leiloado
Em relação a valores estimados dos imóveis constantes da lista do painel georreferenciado, a Senad reforça que será feita nova avaliação porque os valores estão defasados. O governo federal, por intermédio da Senad e da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU), informa que está trabalhando na atualização das avaliações.
“Ao longo desse semestre, a SPU irá divulgar o edital de venda desses bens já prontos para venda. Importante esclarecer que ainda trabalhamos para regularizar a situação de alguns. Ao longo desse semestre, a SPU irá divulgar o edital de venda desses bens já prontos para venda”, disse.
CONFIRA A RELAÇÃO DOS IMÓVEIS APREENDIDOS
SERRA
Lote: 3
CARIACICA
Lote: 1
Casa: 1
GUARAPARI
Terreno: 1
Lote: 3
Apartamento: 2
Comercial: 1
VILA VELHA
Lote: 3
VITÓRIA
Comercial: 1