Ministério da Justiça faz leilão de veículos de traficantes do ES

O montante arrecadado vai para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia projetos como a capacitação e compra de equipamentos para a proteção de profissionais de segurança pública no país e também para políticas de prevenção e de combate às drogas. Até 40 % da arrecadação é destinada às polícias dos estados que apreendem os bens para a reforma de suas estruturas e a compra de equipamentos mais mais modernos e eficientes para reforçar as ações.