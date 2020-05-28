Ministério da Justiça faz leilão de veículos de traficantes do ES

Motos e carros apreendidos de traficantes do Espírito Santo estão sendo leiloados pela Secretaria de Nacional de Políticas sobre Drogas, do Ministério da Justiça. Os interessados têm até sexta-feira (29) para adquirir celulares, carros, motocicletas, caminhões e sucatas a partir de 50% do valor de mercado. Neste pregão, o lance mínimo está em R$ 100, que são duas sucatas de veículos. Também há um GM Vectra Hatch, quatro portas, ano 2009, com valor inicial de R$ 12.000.
Além desse leilão, o Governo Federal também prevê realizar, quando acabar a pandemia do novo coronavírus, a venda de imóveis que eram usados por criminosos no Estado. Um dos itens que compõem a lista de 16 itens é o apartamento que pertencia ao traficante Luiz Fernando Costa, o Fernando Beira-Mar. O imóvel está localizado na Praia do Morro, em Guarapari. A propriedade está na lista dos 612 bens apreendidos pela Polícia Federal durante operações de combate ao tráfico de drogas.
O montante arrecadado vai para o Fundo Nacional Antidrogas (Funad), que financia projetos como a capacitação e compra de equipamentos para a proteção de profissionais de segurança pública no país e também para políticas de prevenção e de combate às drogas. Até 40 % da arrecadação é destinada às polícias dos estados que apreendem os bens para a reforma de suas estruturas e a compra de equipamentos mais mais modernos e eficientes para reforçar as ações.
As informações para efetuar o lance estão disponíveis na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quem arrematar os itens estará isento de eventuais multas e demais encargos anteriores à compra. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad/MJSP) ainda atua para localizar 672 bens que ainda se encontram em depósitos das polícias do estado.