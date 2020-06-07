Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atropelamento

Idoso morre atropelado e família reclama de demora para recolher o corpo

Atropelamento ocorreu por volta das 17 horas e corpo só foi recolhido às 21 horas. Polícia Civil confirmou que a perícia foi acionada às 18h30
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 11:21

Segundo a família, o rabecão demorou para recolher o corpo do idoso Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Um idoso foi atropelado por uma motocicleta neste sábado (6), por volta das 17 horas, próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra. Alvino de Jesus, de 90 anos, morreu no local, mas, de acordo com a família, o corpo só foi recolhido por volta das 21 horas. A Polícia Civil confirmou que a perícia foi acionada às 18h30, mas não explicou o motivo da demora relatada pela família.
A filha de seu Alvino, Eliana de Jesus, relatou que o acidente aconteceu em frente ao supermercado Extrabom, em Colina de Laranjeiras. "É uma rua em que os carros passam com muita velocidade, não tem uma faixa de pedestres, uma lombada, nada que obrigue os motoristas a frearem. Aconteceu com meu pai, mas, se nada for feito, vai acontecer com mais pessoas também", aponta.

A moradora de Serra afirma que a justificativa dada para a demora no recolhimento pela polícia foi a de que "os carros estavam buscando outros corpos em outros locais". A polícia, no entanto, não justificou o atraso, mas confirmou, por nota, que a perícia foi acionada às 18h30. 
O responsável pelo atropelamento permaneceu no local até a chegada das autoridades e, de acordo com a família, foi levado pela Polícia Militar. A reportagem não conseguiu mais informações sobre o motociclista, uma vez que a PM informou que não é possível ter acesso a ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados