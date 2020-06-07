Idoso morre atropelado e família reclama de demora para recolher o corpo

Um idoso foi atropelado por uma motocicleta neste sábado (6), por volta das 17 horas, próximo ao Terminal de Laranjeiras, na Serra. Alvino de Jesus, de 90 anos, morreu no local, mas, de acordo com a família, o corpo só foi recolhido por volta das 21 horas. A Polícia Civil confirmou que a perícia foi acionada às 18h30, mas não explicou o motivo da demora relatada pela família.
A filha de seu Alvino, Eliana de Jesus, relatou que o acidente aconteceu em frente ao supermercado Extrabom, em Colina de Laranjeiras. "É uma rua em que os carros passam com muita velocidade, não tem uma faixa de pedestres, uma lombada, nada que obrigue os motoristas a frearem. Aconteceu com meu pai, mas, se nada for feito, vai acontecer com mais pessoas também", aponta.
A moradora de Serra afirma que a justificativa dada para a demora no recolhimento pela polícia foi a de que "os carros estavam buscando outros corpos em outros locais". A polícia, no entanto, não justificou o atraso, mas confirmou, por nota, que a perícia foi acionada às 18h30.
O responsável pelo atropelamento permaneceu no local até a chegada das autoridades e, de acordo com a família, foi levado pela Polícia Militar. A reportagem não conseguiu mais informações sobre o motociclista, uma vez que a PM informou que não é possível ter acesso a ocorrências geradas e encerradas em plantões anteriores.