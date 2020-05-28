Funcionário público morre em acidente a caminho do trabalho no ES

Um funcionário público da Prefeitura de Barra de São Francisco, na Região Noroeste do Estado, morreu após sofrer um acidente na Rodovia ES 080, entre o distrito de Boa Vista e a sede do município, quando seguia para o trabalho na manhã desta quinta-feira (28).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu duas motocicletas. Os condutores foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. No entanto, o servidor identificado como Ailton Elias Andrade, de 53 anos, não resistiu e morreu.
NOTA DE PESAR
A Prefeitura de Barra de São Francisco divulgou uma nota de pesar pela morte do servidor público municipal Ailton Elias de Andrade. A vítima atuava como celetista desde fevereiro deste ano e prestava serviços para a Secretaria Municipal de Educação.
Segundo a nota, Ailton estava se deslocando para o trabalho, quando o acidente aconteceu. Neste momento delicado da vida, o Executivo Municipal externa forças aos familiares e amigos, finaliza o comunicado.