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Barra de São Francisco

Funcionário público morre em acidente a caminho do trabalho no ES

O acidente aconteceu na Rodovia ES 080, na manhã desta quinta-feira (28). Por meio de nota, a Prefeitura de Barra de São Francisco lamentou a morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 11:58

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 11:58

Funcionário público morre em acidente a caminho do trabalho no ES
A vítima seguia do distrito de Boa Vista para a sede de Barra de São Francisco para mais um dia de trabalho Crédito: Montagem | A Gazeta
Um funcionário público da Prefeitura de Barra de São Francisco,  na Região Noroeste do Estado, morreu após sofrer um acidente na Rodovia ES 080, entre o distrito de Boa Vista e a sede do município, quando seguia para o trabalho na manhã desta quinta-feira (28).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu duas motocicletas. Os condutores foram socorridos e encaminhados para hospitais da região. No entanto, o servidor identificado como Ailton Elias Andrade, de 53 anos, não resistiu e morreu.

NOTA DE PESAR

A Prefeitura de Barra de São Francisco divulgou uma nota de pesar pela morte do servidor público municipal Ailton Elias de Andrade. A vítima atuava como celetista desde fevereiro deste ano e prestava serviços para a Secretaria Municipal de Educação.

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Segundo a nota, Ailton estava se deslocando para o trabalho, quando o acidente aconteceu. Neste momento delicado da vida, o Executivo Municipal externa forças aos familiares e amigos, finaliza o comunicado.

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