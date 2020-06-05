Operação policial mira tráfico de drogas em Aracruz

O município de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, é o novo alvo da operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que visa combater a criminalidade na região. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.
As diligências começaram na noite desta quinta-feira (4) e seguem durante esta sexta-feira (5). O alvo desta operação, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e homicídios cometidos na cidade.
Cem agentes de segurança, sendo 60 policiais militares e 40 policiais civis atuam nessa operação. As equipes contam ainda com apoio de cães farejadores, que auxiliam na identificação de entorpecentes e de um helicóptero.
O resultado da operação deve ser divulgado ainda nesta sexta-feira (5), assim que as ações forem finalizadas. Armas, celulares e munições já foram apreendidos.