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Operação policial mira tráfico de drogas em Aracruz

A ação começou na noite desta quinta-feira (4) e segue durante esta sexta-feira (5) para cumprir 24 mandados de busca e apreensão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 08:53

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 08:53

Polícia Civil e Militar realizam operação de combate ao tráfico de drogas em Aracruz
A operação realizada pelas polícias Civil e Militar contou com apoio de um helicóptero Crédito: Sesp/Divulgação
O município de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, é o novo alvo da operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, que visa combater a criminalidade na região. Ao todo, 24 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos.
As diligências começaram na noite desta quinta-feira (4) e seguem durante esta sexta-feira (5). O alvo desta operação, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e homicídios cometidos na cidade.

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Cerca de 100 agentes de segurança participam do cumprimento dos mandados de busca e apreensão Crédito: Sesp/Divulgação
Cem agentes de segurança, sendo 60 policiais militares e 40 policiais civis atuam nessa operação. As equipes contam ainda com apoio de cães farejadores, que auxiliam na identificação de entorpecentes e de um helicóptero.
O resultado da operação deve ser divulgado ainda nesta sexta-feira (5), assim que as ações forem finalizadas. Armas, celulares e munições já foram apreendidos.

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