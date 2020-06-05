Operação policial mira tráfico de drogas em Aracruz

A operação realizada pelas polícias Civil e Militar contou com apoio de um helicóptero Crédito: Sesp/Divulgação

As diligências começaram na noite desta quinta-feira (4) e seguem durante esta sexta-feira (5). O alvo desta operação, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), são pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e homicídios cometidos na cidade.

Cerca de 100 agentes de segurança participam do cumprimento dos mandados de busca e apreensão Crédito: Sesp/Divulgação

Cem agentes de segurança, sendo 60 policiais militares e 40 policiais civis atuam nessa operação. As equipes contam ainda com apoio de cães farejadores, que auxiliam na identificação de entorpecentes e de um helicóptero.