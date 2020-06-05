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Combate ao crime

Polícias realizam operação no Morro da Piedade em Vitória

Ação desencadeada logo nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (5) é feita em conjunto pelas polícias Civil e Militar do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 07:41

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 07:41

Policiais militares no local escolhido para ser a base da PM, que fica na entrada principal do Morro da Piedade
Policiais estão na parte parte alta e também nas demais áreas do Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira 
As polícias Civil Militar do Espírito Santo realizam uma ação conjunta no Morro da Piedade, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (5), onde cumprem mandados de busca e apreensão, de acordo com informações da TV Gazeta. 

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Policiais estão espalhados por toda a região, uma das mais afetadas pela violência na Capital por influência do tráfico de drogas nos últimos anos. 
Pelo menos uma pessoa com mandado de prisão em aberto já foi localizada e presa pelos policiais nesta manhã. A ação também foi estendida em regiões perto da Piedade. 
A ação é mais uma ofensiva das forças de segurança do Estado no combate à criminalidade. Na noite desta quinta-feira (4), um dos líderes do tráfico do bairro Jesus de Nazareth, foi preso em um apartamento no Bairro Bento Ferreira, também na Capital.

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