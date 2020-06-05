Polícias realizam operação no Morro da Piedade em Vitória

Policiais estão espalhados por toda a região, uma das mais afetadas pela violência na Capital por influência do tráfico de drogas nos últimos anos.
Pelo menos uma pessoa com mandado de prisão em aberto já foi localizada e presa pelos policiais nesta manhã. A ação também foi estendida em regiões perto da Piedade.
A ação é mais uma ofensiva das forças de segurança do Estado no combate à criminalidade. Na noite desta quinta-feira (4), um dos líderes do tráfico do bairro Jesus de Nazareth, foi preso em um apartamento no Bairro Bento Ferreira, também na Capital.