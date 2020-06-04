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Grande Vitória

Suspeitos de explorar prostituição de menores são presos no ES

A Polícia Civil informou que dois homens de 32 anos foram presos . Três meninas menores de idade estavam no local no momento da prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 19:59

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 19:59

Delegacia de Segurança Patrimonial fica no bairro Bonfim, em Vitória
A Polícia Civil prendeu dois homens que mantinham uma casa de prostituição de menores. Crédito: Divulgação/PCES
Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (2) dois suspeitos de 32 anos de manterem uma casa de prostituição de adolescentes na Grande Vitória. A polícia informou que três meninas, entre 14 e 15 anos, estavam no local no momento da prisão.
Segundo o titular da Delegacia de Segurança Patrimonial, Gianno Trindade, as equipes da Polícia Civil cumpriram 17 mandados de busca e apreensão na Grande Vitória em apuração de um roubo a residência e, quando chegaram a um dos endereços, descobriram que o local era uma casa de prostituição.
Após a abordagem, conduzimos à delegacia o dono e o gerente do local, além das três adolescentes. Todos admitiram que o endereço servia como casa de prostituição e que as menores faziam programas, informou o delegado.

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Ainda de acordo com a Polícia Civil, os suspeitos afirmaram em depoimento que o dinheiro arrecadado com a exploração sexual de menores era dividido entre as adolescentes aliciadas e o dono do estabelecimento, meio a meio. Ambos foram autuados em flagrante por manter estabelecimento em que ocorra exploração sexual, exploração sexual de criança ou adolescente e rufianismo.
A polícia informou também que no celular do gerente do estabelecimento foram encontradas imagens de uma das menores em cenas de natureza sexual. Por este motivo, ele também vai responder pelo crime de armazenar cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente.
Os detidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.

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