ES já registrou mais de 12,1 mil casos de chikungunya em 2020

O chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, Roberto Laperriere Júnior, explica os motivos que levaram ao aumento dos casos. No começo do ano tivemos o período sazonal, devido à questão da suscetibilidade da população em relação ao vírus da chikungunya. Além disso, o mosquito possui o clima favorável para a proliferação, o que ocasiona no aumento de casos, explicou.