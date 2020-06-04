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ES já registrou mais de 12,1 mil casos de chikungunya em 2020

Este ano foram registrados 12.121 casos da doença, representando quase 16 vezes mais em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 762 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 18:07

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 18:07

Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, febre chikungunya e Zika
Mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão dos vírus da dengue, chikungunya e zka Crédito: Agência Brasil
Só este ano o Espírito Santo já registrou um total de 12.121 casos de chikungunya. Esse número representa quase 16 vezes mais em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 762 casos confirmados. Os dados são do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretária de Estado da Saúde (Sesa), nesta quinta-feira (4).
O chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental, Roberto Laperriere Júnior, explica os motivos que levaram ao aumento dos casos. No começo do ano tivemos o período sazonal, devido à questão da suscetibilidade da população em relação ao vírus da chikungunya. Além disso, o mosquito possui o clima favorável para a proliferação, o que ocasiona no aumento de casos, explicou.

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Para evitar a propagação do inseto é necessário que toda a população esteja empenhada em eliminar os focos do mosquito. De acordo com o Ministério da Saúde, 80% dos criadouros estão nas residências. Segundo Laperriere, a limpeza dos quintais e objetos que acumulam água deve ser feita semanalmente.
É importante fazer a limpeza minimamente semanal, pois temos que considerar o ciclo biológico do mosquito  que ocorre entre três a oito dias. Eliminando o foco nesse período, conseguimos inibir a proliferação, ressaltou.

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