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Leonel Ximenes

Novo coronavírus é 77 vezes mais fatal que a dengue e a  chikungunya no ES

Em apenas dois meses, Covid-19 apresenta uma taxa de letalidade de 3,89%, com 165 óbitos em 4.242 casos confirmados

Públicado em 

09 mai 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A dengue matou 34 em 63.847 pessoas infectadas no ES enquanto o coronavírus vitimou 157 em 3.988
A dengue matou 34 em 63.847 pessoas infectadas no ES enquanto o coronavírus vitimou 165 em 4.242 Crédito: Divulgação
Em dois meses de pandemia no Espírito Santo, o novo coronavírus está se mostrando bem mais letal que a dengue e a chikungunya, doenças que também são transmitidas por vírus. No ano passado, a chikungunya foi responsável por 1.786 casos e provocou um óbito, com taxa de letalidade de 0,06%. Já a dengue deixou 63.847 doentes e causou a morte de 34 pessoas, ou seja, em 0,05% dos casos foi fatal. A Covid-19, por sua vez, está com uma taxa de letalidade de 3,89%, com 165 óbitos em 4.242 casos confirmados. Ou seja, o coronavírus é 77 vezes mais letal que a dengue no Estado.

AÇÃO E REAÇÃO

Serra, onde ocorreram mais mortes pelo coronavírus no Estado, tem registrado pouco mais de 40% de isolamento social nos dias de semana.

LUTO LÁ

O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), decretou luto oficial no Estado enquanto houver a pandemia. Casagrande (PSB), aqui no ES, disse que ainda não pensou no assunto.

ORAÇÃO CÁ

Não tem luto, mas tem oração. Nesta sexta-feira 8, o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, leu um trecho da Bíblia e pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19.

COLATINA DORMINDO

Cidade com o menor distanciamento social no Espírito Santo, Colatina tem certas, diríamos, “peculiaridades”. O Disk Aglomeração da prefeitura funciona das 8h às 18h. Portanto, se tiver muita gente em festa noturna, apenas tape os ouvidos. Ou os olhos. Talkey?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Dengue Chikungunya Covid-19 Coronavírus no ES
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