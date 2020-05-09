Novo coronavírus é 77 vezes mais fatal que a dengue e a  chikungunya no ES

Em dois meses de pandemia no Espírito Santo
, o novo coronavírus está se mostrando bem mais letal que a dengue e a chikungunya, doenças que também são transmitidas por vírus. No ano passado, a chikungunya foi responsável por 1.786 casos e provocou um óbito, com taxa de letalidade de 0,06%. Já a dengue deixou 63.847 doentes e causou a morte de 34 pessoas, ou seja, em 0,05% dos casos foi fatal. A Covid-19, por sua vez, está com uma taxa de letalidade de 3,89%, com 165 óbitos em 4.242 casos confirmados. Ou seja, o coronavírus é 77 vezes mais letal que a dengue no Estado.
O governador de São Paulo, João Dória (PSDB), decretou luto oficial no Estado enquanto houver a pandemia. Casagrande (PSB), aqui no ES, disse que ainda não pensou no assunto.
Não tem luto, mas tem oração. Nesta sexta-feira 8, o secretário da Saúde, Nésio Fernandes, leu um trecho da Bíblia e pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da Covid-19.