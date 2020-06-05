Suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Jesus de Nazareth é preso

Polícia Civil prendeu suspeito de chefiar tráfico de drogas de bairro de Vitória nesta quinta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva

A Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACO/SIAE) da Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (4) um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória . Segundo a polícia, o suspeito estava em um apartamento de alto padrão em Bento Ferreira, também na Capital.

Segundo Marcus Vinicius Rodrigues de Souza, chefe da Draco, o suspeito era conhecido como "Geléia" e, com ele, foram apreendidos R$ 5.700 em dinheiro, uma pequena quantidade de maconha, um veículo modelo Hyundai IX35, celulares, relógios e outros objetos de interesse da investigação no apartamento onde estava o suspeito.

Ainda de acordo com Marcus Vinicius, o suspeito teria jogado um celular pela janela no momento em que os policiais entraram no apartamento, no 16º andar do prédio, mas os agentes localizaram o aparelho. Marcus Vinicius afirmou também que o suspeito está sendo investigado pelos crimes de tráfico de armas de fogo e tráfico de drogas.