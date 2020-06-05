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Em Vitória

Suspeito de chefiar o tráfico de drogas em Jesus de Nazareth é preso

Segundo a Polícia Civil, homem estava morando em apartamento de alto padrão em Bento Ferreira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2020 às 21:46

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 21:46

Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Polícia Civil prendeu suspeito de chefiar tráfico de drogas de bairro de Vitória nesta quinta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva
A Divisão de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACO/SIAE) da Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (4) um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Segundo a polícia, o suspeito estava em um apartamento de alto padrão em Bento Ferreira, também na Capital.
Segundo Marcus Vinicius Rodrigues de Souza, chefe da Draco, o suspeito era conhecido como "Geléia" e, com ele, foram apreendidos R$ 5.700 em dinheiro, uma pequena quantidade de maconha, um veículo modelo Hyundai IX35, celulares, relógios e outros objetos de interesse da investigação no apartamento onde estava o suspeito.
Ainda de acordo com Marcus Vinicius, o suspeito teria jogado um celular pela janela no momento em que os policiais entraram no apartamento, no 16º andar do prédio, mas os agentes localizaram o aparelho. Marcus Vinicius afirmou também que o suspeito está sendo investigado pelos crimes de tráfico de armas de fogo e tráfico de drogas.
Mais informações sobre a prisão serão repassadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (5).

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