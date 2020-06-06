Soldado da PM é preso por suspeita de tráfico de drogas no ES

Material apreendido pela Polícia Civil durante operação em Vitória Crédito: Divulgação/PCES

Um soldado da Polícia Militar foi preso nesta sexta-feira (06) no bairro Itararé, em Vitória , por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Além do militar, um homem que não teve a identidade revelada foi preso. Com eles, foram encontrados quatro tabletes de maconha, uma pistola calibre 380 e munição.

TV Gazeta, o soldado foi identificado como Aurélio Coutinho, o mesmo policial que se envolveu em uma confusão em dezembro de 2019, quando foi flagrado Segundo informações da, o soldado foi identificado como Aurélio Coutinho, o mesmo policial que se envolveu em uma confusão em dezembro de 2019, quando foi flagrado gritando e ameaçando sacar a arma depois de uma briga de trânsito.

Aurélio Coutinho, PM preso por suspeita de tráfico de drogas Crédito: TV Gazeta

O Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e unidades apoiaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados pela Delegacia de Marataízes . Não foram informados detalhes sobre a operação. Os suspeitos foram conduzidos ao DHPP e autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e encaminhados para o presídio.

Por nota, a Polícia Militar informou que a Corregedoria acompanhou a situação e que o soldado está no presídio do Quartel da Corporação, em Maruípe, na capital.

Todos os trâmites foram realizados dentro da legalidade e transparência. A PMES não compactua com esse tipo de comportamento e lamenta o fato ocorrido. Não temos as informações relativas a outros processos que ele responde e nem da situação em que se encontrava no momento, visto que dependemos de expediente administrativo para buscarmos tais dados", diz a nota enviada pela Corporação.

CONFUSÃO E TIROS EM VITÓRIA

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Inicialmente, as imagens mostram o soldado discutindo duramente com o outro envolvido na briga. Em um determinado momento, o militar provoca: "Você quer que eu puxo e atiro? É isso que você quer? Fala então: 'puxa e atira'". No vídeo, não é possível ouvir a resposta do outro homem, mas, logo em seguida, o PM ameaça puxar a arma e atirar. Foi nesse instante que os dois entram em luta corporal e arma do militar cai.

PM TIROU 353 DIAS DE LICENÇA MÉDICA EM TRÊS ANOS

Entre a primeira licença médica concedida, em setembro de 2016, e a última  até a data da reportagem de 2019  havia um intervalo de três anos e dois meses. Neste período, o militar teve quase um ano inteiro de ausência do trabalho por licença médica. Foram 353 dias fora da corporação por conta de atestados. À época da reportagem, o militar havia apresentado novo atestado, de 15 dias, para tratamento psicológico