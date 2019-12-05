Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação em Vitória

PM envolvido em briga no ES tirou 353 dias de licença médica em 3 anos

Soldado Aurélio ingressou na corporação em 2015. A primeira licença médica foi em setembro de 2016. Somados os afastamentos, são 353 dias - quase um ano - fora da corporação por atestados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2019 às 20:03

Publicado em 05 de Dezembro de 2019 às 20:03

O soldado da Polícia Militar Luiz Aurélio Coutinho Junior, que se envolveu em uma briga de trânsito que terminou em disparos de arma de fogo para o alto na última sexta-feira (29), em Vitória, tirou 353 dias de licença médica desde que ingressou nos quadros da PM do Espírito Santo, em 2015. A informação está disponível no Portal da Transparência do Governo do Estado. 
Considerando a primeira licença médica concedida, em setembro de 2016, e a última, em novembro de 2019, há um intervalo de três anos e dois meses. Neste período, o militar teve quase um ano inteiro de ausência do trabalho por licença médica. Foram 353 dias fora da corporação por conta de atestados.
Nesta quinta-feira (5), o corregedor da PM coronel Haroldo Magalhães informou que o militar apresentou um novo atestado, agora de 15 dias, para tratamento psicológico. Agora, ele será avaliado pela Junta Militar de Saúde, que vai analisar se a dispensa é válida ou não. Enquanto isso, ele fica afastado das funções para o tratamento.

Veja Também

Reincidente, PM envolvido em briga pode até ser expulso da corporação

PM filmado em briga de trânsito no ES dá atestado para tratamento psicológico

PM filmado em briga de trânsito já se envolveu em outras confusões no ES

Antes, porém, o militar já havia sido afastado do trabalho nas ruas, sendo alocado no setor administrativo da PM, após a repercussão da briga em que o militar se envolveu na última semana, como explicou o coronel.
"Ele vai entrar em afastamento de saúde agora, vai ser julgado pelo HPM (Hospital da Polícia Militar) se essa dispensa é valida ou não. Isso é um procedimento da nossa diretoria de saúde, a gente tem que aguardar. A decisão dos comandantes já era de retirar do trabalho operacional, ele ia ficar trabalhando em alguma área administrativa da Polícia Militar", disse.
Segundo o coronel, a sindicância aberta pela corregedoria para apurar os fatos continua. Caso a Junta Militar de Saúde julgue que o militar está incapaz de responder o processo, o procedimento de investigação fica parado aguardando um novo parecer sobre a condição de saúde do policial. 
Soldado Aurélio recentemente se envolveu em outra discussão de trânsito na Serra Crédito: Reprodução
"A legislação prevê que o militar que não está apto a responder ao processo, aí não só para nós militares, mas em qualquer esfera, se ela for julgada incapaz de responder o processo, o processo vai ficar aguardando até ele se tornar apto novamente. No momento que ele for julgado apto, ele está apto a responder o processo. A investigação continua até que a nossa Junta Militar julgue que ele está incapaz de responder. Costuma levar de 15 a 20 dias para ter esse julgamento. É a perícia médica.", explicou.

O QUE DIZ A PM SOBRE ATESTADOS

Procuramos a Polícia Militar para saber qual é o procedimento em casos de Licenças Médicas e se alguma medida é adotada em situações de licenças muito longas e recorrentes. A corporação respondeu. por nota, que "as instruções reguladoras dos afastamentos e inspeções de saúde dos policiais militares da PMES seguem as diretrizes da Portaria n° 706-R, de 13 de junho de 2017. O tempo médio de afastamento de um PM e a sua previsão de retorno ao trabalho carecem da avaliação do médico do policial e da Junta Militar. A PM ressaltou que o militar envolvido nos últimos episódios noticiados foi afastado e essa informação é divulgada por questões de transparência, no entanto a ficha médica do paciente é confidencial".

O QUE DIZ A ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS

A Associação de Cabos e Soldados da PM e Bombeiros do ES também foi procurada, mas ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem.

OUTROS CASOS DENUNCIADOS NA CORREGEDORIA DA PM

Além do episódio da última sexta-feira (29) no bairro Santa Marta, em Vitória, o soldado possui outros dois procedimentos abertos na corregedoria. Um deles é sobre a prisão do repórter Vinicius Arruda, do Metro Jornal, em julho de 2017. Vinícius foi detido após filmar uma abordagem que Aurélio e outros militares faziam a suspeitos de terem assediado uma mulher dentro do ônibus, em Jardim da Penha, Vitória.
O soldado aparece no vídeo ordenando que o repórter entregue seu RG e seu crachá. Estou te dando uma ordem legal. Me apresenta o seu documento de identidade e o seu crachá. Se o senhor não obedecer a ordem dada, nós vamos algemar o senhor por desobediência. Isso é uma ordem policial.
PM envolvido em briga no ES tirou 353 dias de licença médica em 3 anos
Sobre o terceiro procedimento, o coronel  Haroldo Magalhães disse não ter detalhes. No entanto, após a divulgação da imagem do policial brigando em Vitória, outro caso envolvendo o nome dele apareceu. De acordo com informações da TV Gazeta, o soldado Aurélio também já foi denunciado à Corregedoria da Polícia Militar em função de uma confusão com um idoso de 72 anos e a esposa. O corregedor não informou se este caso se trata de um procedimento já aberto. A reportagem também aguarda o retorno desta informação.
Sobre os procedimentos abertos na corregedoria da PM envolvendo o soldado, o corregedor da PM afirmou não ter informações sobre o resultado dos mesmos. A reportagem solicitou a resposta e esta matéria será atualizada assim que houver um retorno.
Ainda sobre a confusão na última sexta-feira, o coronel afirmou que a pessoa que efetuou os disparos ainda não foi identificada. A arma do policial foi recolhida e ficará a disposição da corregedoria durante às investigações.
"A gente ainda não tem identificação da pessoa que estava com ele, que fez aqueles disparos. Isso é um trabalho a ser executado. A arma foi recolhida e vai aguardar os próximos passos agora", disse.
A Polícia Civil foi questionada sobre as investigações do fato e identificação da pessoa que aparece no vídeo. Por nota, informou que "o caso foi encaminhado para apuração na Corregedoria da Polícia Militar, e caso a instituição constate que existe crime comum relacionado ao fato, a Polícia Civil será comunicada e dará continuidade à investigação. Até o momento, o procedimento não foi reencaminhado à Polícia Civil".
A reportagem também procurou o soldado Luiz Aurélio Coutinho Junior por meio da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Espírito Santo (ACS). A entidade informou que o sócio não autorizou que fosse passada nenhuma informação sobre ele ou sobre o caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Favela 3D e o dever dos governos de ampliar conexões com a sociedade
Imagem de destaque
Baixo Guandu lidera casos de dengue no interior do Estado
Imagem de destaque
Espada-de-são-jorge: 5 motivos para cultivar a planta que afasta o mau-olhado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados