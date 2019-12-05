Reincidente, PM envolvido em briga pode até ser expulso da corporação

Soldado Aurélio, da PMES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo o corregedor da Polícia Militar, coronel Haroldo Magalhães, o regimento da PM prevê a possibilidade de abertura de um processo demissionário caso um militar se envolva em muitos casos para apuração da corregedoria.

"A gente não faz um acompanhamento específico das pessoas. A gente soluciona os casos que vêm acontecendo. Quando um policial militar se envolve em vários casos, o conjunto pode gerar, em algum momento, um processo demissionário. Nosso regulamento prevê", disse.

Além do episódio da última sexta-feira no bairro Santa Marta, em Vitória, o soldado possui outros dois procedimentos abertos na corregedoria. Um deles é sobre a prisão do repórter Vinicius Arruda, do Metro Jornal, em julho de 2017 . Vinícius foi detido após filmar uma abordagem que Aurélio e outros militares faziam a suspeitos de terem assediado uma mulher dentro do ônibus, em Jardim da Penha, Vitória.

O soldado aparece no vídeo ordenando que o repórter entregue seu RG e seu crachá. Estou te dando uma ordem legal. Me apresenta o seu documento de identidade e o seu crachá. Se o senhor não obedecer a ordem dada, nós vamos algemar o senhor por desobediência. Isso é uma ordem policial.

TV Gazeta, o soldado Aurélio A reportagem também aguarda o retorno desta informação. Sobre o terceiro procedimento, o coronel disse não ter detalhes. No entanto, após a divulgação da imagem do policial brigando em Vitória, outro caso envolvendo o nome dele apareceu. De acordo com informações da, o soldado Aurélio também já foi denunciado à Corregedoria da Polícia Militar em função de uma confusão com um idoso de 72 anos e a esposa . O corregedor não informou se este caso se trata de um procedimento já aberto.

Sobre os procedimentos citados na coletiva, o corregedor da PM afirmou não ter informações sobre o resultado dos mesmos. A reportagem solicitou a resposta e esta matéria será atualizada assim que houver um retorno.

Ainda sobre a confusão na última sexta-feira, o coronel afirmou que a pessoa que efetuou os disparos ainda não foi identificada. A arma do policial foi recolhida e ficará a disposição da corregedoria durante às investigações.

"A gente ainda não tem identificação da pessoa que estava com ele, que fez aqueles disparos. Isso é um trabalho a ser executado. A arma foi recolhida e vai aguardar os próximos passos agora", disse.

A Polícia Civil foi questionada sobre as investigações do fato e identificação da pessoa que aparece no vídeo. Por nota, informou que "o caso foi encaminhado para apuração na Corregedoria da Polícia Militar, e caso a instituição constate que existe crime comum relacionado ao fato, a Polícia Civil será comunicada e dará continuidade à investigação. Até o momento, o procedimento não foi reencaminhado à Polícia Civil".

O QUE FOI QUESTIONADO E AINDA FALTA SER RESPONDIDO PELA PM

- O resultado dos outros procedimentos respondidos pelo soldado

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