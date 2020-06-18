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Na Serra

PRF apreende equipamentos de telefonia furtados no Norte do ES

Segundo a PRF, equipamentos foram furtados dos municípios de Marilândia e Nova Venécia e foram encontrados em veículo durante abordagem na Serra
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 21:32

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 21:32

A PRF apreendeu nesta quarta-feira na Serra equipamentos de telefonia que haviam sido furtados no Norte do ES
A PRF apreendeu nesta quarta-feira na Serra equipamentos de telefonia que haviam sido furtados no Norte do ES Crédito: PRF
Polícia Rodoviária Federal encontrou durante revista em um veículo na BR 101, na Serra, equipamentos de telefonia que teriam sido furtados no início desta semana nos municípios de Marilândia e Nova Venécia, no Norte do Estado. No momento da abordagem, o condutor do veículo tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes. A ação aconteceu nesta quarta-feira (17), na altura do quilômetro 251, na Serra, e o casal de ocupantes foi detido.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, agentes deram voz de abordagem ao veículo, um Hyundai HB20, mas o condutor tentou fugir em direção ao bairro Belvedere, na Serra. O carro foi alcançado cerca de três quilômetros depois e, após consultas ao sistema, foi identificado que o condutor, um homem de 28 anos, não possuía a Carteira Nacional de Habilitação e tinha passagens pela polícia. Além disso, o licenciamento anual do veículo estava atrasado.

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Durante a revista ao veículo, foram encontrados quatro fontes de energia e um roteador. De acordo com a PRF, esses equipamentos haviam sido furtados no começo desta semana de redes de telefonia de Nova Venécia e Marilândia, municípios no Norte do Estado. A PRF informou ainda que essas cidades apresentaram problemas de conexão com a internet e sinal de telefone e celular, devido ao furto dos equipamentos.
Os ocupantes do veículo, o homem de 28 anos e uma mulher também de 28 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Laranjeiras, na Serra.

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