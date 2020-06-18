PRF apreende equipamentos de telefonia furtados no Norte do ES

A PRF apreendeu nesta quarta-feira na Serra equipamentos de telefonia que haviam sido furtados no Norte do ES Crédito: PRF

Polícia Rodoviária Federal encontrou durante revista em um veículo na BR 101, na Serra, equipamentos de telefonia que teriam sido furtados no início desta semana nos municípios de Marilândia e Nova Venécia, no Norte do Estado. No momento da abordagem, o condutor do veículo tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes. A ação aconteceu nesta quarta-feira (17), na altura do quilômetro 251, na Serra , e o casal de ocupantes foi detido.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, agentes deram voz de abordagem ao veículo, um Hyundai HB20, mas o condutor tentou fugir em direção ao bairro Belvedere, na Serra. O carro foi alcançado cerca de três quilômetros depois e, após consultas ao sistema, foi identificado que o condutor, um homem de 28 anos, não possuía a Carteira Nacional de Habilitação e tinha passagens pela polícia. Além disso, o licenciamento anual do veículo estava atrasado.

Durante a revista ao veículo, foram encontrados quatro fontes de energia e um roteador. De acordo com a PRF, esses equipamentos haviam sido furtados no começo desta semana de redes de telefonia de Nova Venécia e Marilândia, municípios no Norte do Estado. A PRF informou ainda que essas cidades apresentaram problemas de conexão com a internet e sinal de telefone e celular, devido ao furto dos equipamentos.