Foragido por tráfico de drogas dá nome falso, mas acaba preso no ES

Alvo de dois mandados de prisão em aberto por envolvimento com tráfico de drogas, um homem informou um nome falso para tentar escapar de uma fiscalização, mas acabou detido na manhã desta quarta-feira (17) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em uma ação feita na BR 262, no município de Cariacica, na Grande Vitória.
No momento da abordagem, na altura do km 6 da rodovia, o foragido estava dirigindo um carro que custa cerca de R$ 140 mil. Quando os agentes solicitaram documentos pessoais, o homem alegou não os possuir e deu um nome falso para a equipe, que constatou a não veracidade da informação após consultas no sistema operacional.
Depois, com o nome verdadeiro do condutor, a PRF verificou que constavam dois mandados de prisão em aberto contra ele, ambos expedidos pela 1ª Vara Criminal de São Mateus, cidade do Norte do Estado. Consequentemente, o homem foi detido e levado para a Delegacia de Cobilândia, em Vila Velha, onde funciona temporariamente a delegacia de Cariacica.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil informou apenas que a ocorrência ainda está em andamento na Delegacia Regional de Cariacica e que, somente após a finalização dos depoimentos relacionados ao caso, será possível afirmar quais procedimentos serão adotados, junto ao delegado plantonista.