Mulher pula do segundo andar para fugir das agressões do marido em Cariacica

A Polícia Militar fez buscas pelo homem acusado de agressão, mas não o encontrou Crédito: Fernando Madeira

TV Gazeta com policiais no local indicavam que a mulher havia saltado do quarto andar, porém posteriormente a própria vítima relatou ter pulado do segundo andar. As agressões aconteceram no domingo (14), mas a vítima só conseguiu pedir ajuda da Mantida em cárcere privado e vítima de agressão junto dos quatro filhos, uma mulher de 25 anos chegou a pular do segundo andar do prédio onde mora, no bairro Itanguá, em Cariacica , para fugir do marido. Informações iniciais apuradas pela reportagem dacom policiais no localindicavam que a mulher havia saltado do quarto andar, porém posteriormente a própria vítima relatou ter pulado do segundo andar. As agressões aconteceram no domingo (14), mas a vítima só conseguiu pedir ajuda da Polícia Militar nesta terça-feira (16). O homem fugiu e não foi localizado.

De acordo com o boletim da polícia, no domingo (14) a mulher foi feita refém dentro de casa junto dos quatro filhos. O marido, um homem de 32 anos, ameaçava matar a vítima e os filhos. No desespero para fugir, a mulher pulou do segundo andar do prédio e se escondeu em uma área de mata no mesmo bairro.

IDA AO PA E PEDIDO DE SOCORRO

Enquanto se escondia em um matagal para não sofrer novas agressões do marido, a vítima ficou escutando o choro da filha recém-nascida, de apenas 26 dias, das 23h até por volta das 5h30 do dia seguinte. Somente com o dia já claro, a vítima conseguiu pedir ajuda a uma pessoa que passou de carro e a levou até o PA de Alto Lage. Ao voltar para casa, a mulher foi novamente agredida pelo companheiro.

AGRESSOR JÁ FOI PRESO

Segundo a vítima, o agressor cometia as agressões desde novembro do ano passado, quando ela já estava grávida. O marido, inclusive, já havia ficado preso anteriormente justamente por agredi-la. Após ser solto, ele voltou para casa, prometeu que melhoraria e falava que os dois tinham que ficar juntos por conta da filha que estava a caminho. As agressões, contudo, prosseguiram e no último domingo a mulher teve de se arriscar saltando do segundo andar para sobreviver.

Novamente a vítima fugiu de casa e foi para a casa de parentes. O marido a perseguiu e arremessou pedras na casa da mãe e de outros familiares da mulher. Somente depois disso é que a Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelo bairro, mas não conseguiu encontrar o agressor.

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