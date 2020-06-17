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Mantida em cárcere privado

Mulher pula do segundo andar para fugir das agressões do marido em Cariacica

Agredida e sofrendo ameaças de morte com os filhos, a vítima chegou a se esconder em uma mata no bairro Itanguá, em Cariacica, antes de buscar ajuda. A Polícia Militar fez buscas, mas não localizou o suspeito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 09:50

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 09:50

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
A Polícia Militar fez buscas pelo homem acusado de agressão, mas não o encontrou  Crédito: Fernando Madeira
Mantida em cárcere privado e vítima de agressão junto dos quatro filhos, uma mulher de 25 anos chegou a pular do segundo andar do prédio onde mora, no bairro Itanguá, em Cariacica, para fugir do marido. Informações iniciais apuradas pela reportagem da TV Gazeta com policiais no local indicavam que a mulher havia saltado do quarto andar, porém posteriormente a própria vítima relatou ter pulado do segundo andar.  As agressões aconteceram no domingo (14), mas a vítima só conseguiu pedir ajuda da Polícia Militar nesta terça-feira (16). O homem fugiu e não foi localizado.
Projeto Todas Elas
De acordo com o  boletim da polícia, no domingo (14) a mulher foi feita refém dentro de casa junto dos quatro filhos. O marido, um homem de 32 anos, ameaçava matar a vítima e os filhos. No desespero para fugir, a mulher pulou do segundo andar do prédio e se escondeu em uma área de mata no mesmo bairro.

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Enquanto se escondia em um matagal para não sofrer novas agressões do marido, a vítima ficou escutando o choro da filha recém-nascida, de apenas 26 dias, das 23h até por volta das 5h30 do dia seguinte. Somente com o dia já claro, a vítima conseguiu pedir ajuda a uma pessoa que passou de carro e a levou até o PA de Alto Lage.  Ao voltar para casa, a mulher foi novamente agredida pelo companheiro.

AGRESSOR JÁ FOI PRESO

Segundo a vítima, o agressor cometia as agressões desde novembro do ano passado, quando ela já estava grávida. O marido, inclusive, já havia ficado preso anteriormente justamente por agredi-la. Após ser solto, ele voltou para casa, prometeu que melhoraria e falava que os dois tinham que ficar juntos por conta da filha que estava a caminho. As agressões, contudo, prosseguiram e no último domingo a mulher teve de se arriscar saltando do segundo andar para sobreviver.
Novamente a vítima fugiu de casa e foi para a casa de parentes. O marido a perseguiu e arremessou pedras na casa da mãe e de outros familiares da mulher. Somente depois disso é que a Polícia Militar foi acionada e fez buscas pelo bairro, mas não conseguiu encontrar o agressor.

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*Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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