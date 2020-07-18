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Leonel Ximenes

Estado tem cinco assaltos por dia em linhas de ônibus

Primeiro semestre teve 966 roubos em transporte coletivo, o que corresponde a uma média de 5,3 crimes diariamente

Públicado em 

18 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Assalto em ônibus
Assalto a ônibus cresceu 11% no ES Crédito: Amarildo
O primeiro semestre terminou com 966 roubos em transporte coletivo, o que corresponde a uma média de 5,3 assaltos por dia a linhas de ônibus no Espírito Santo. Uma alta de 11% em relação ao período anterior, com 872 ocorrências. Os crimes se concentram mais na Grande Vitória, onde foram cometidos 926 delitos ante os 801 nos primeiros seis meses do ano passado (aumento de 16%).
A capital tem sido o epicentro de assaltos a ônibus. Foram 307 registrados em Vitória, sendo que no mesmo período do ano passado aconteceram 143 - alta de 114%. Outro município que teve ligeira alta foi Serra, com 301 casos neste ano - em 2019, foram 282, havendo acréscimo de 6,7%. Cariacica e Vila Velha, por sua vez, registraram quedas de 2,1% (de 234 para 229 roubos) e de 32,8% (de 119 para 80 ocorrências), respectivamente.
A pandemia do novo coronavírus e a chegada do novo secretário de Estado da Segurança, coronel Alexandre Ramalho, ajudaram a frear o que poderia ser um número maior de crimes contra o patrimônio. Aos números: de janeiro a março fora cometidos 667 roubos contra 442 no primeiro trimestre de 2019. Uma alta de 50,9%.

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A partir da chegada de Ramalho, das medidas restritivas de circulação, da redução de ônibus das ruas e de uma média de 48,17% de isolamento social de abril a junho, houve queda dos crimes, com os indicadores do segundo trimestre sendo menores do que os do ano passado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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