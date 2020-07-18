Estado tem cinco assaltos por dia em linhas de ônibus

O primeiro semestre terminou com 966 roubos em transporte coletivo, o que corresponde a uma média de 5,3 assaltos por dia a linhas de ônibus
no Espírito Santo. Uma alta de 11% em relação ao período anterior, com 872 ocorrências. Os crimes se concentram mais na Grande Vitória
, onde foram cometidos 926 delitos ante os 801 nos primeiros seis meses do ano passado (aumento de 16%).
A capital tem sido o epicentro de assaltos a ônibus. Foram 307 registrados em Vitória
, sendo que no mesmo período do ano passado aconteceram 143 - alta de 114%. Outro município que teve ligeira alta foi Serra, com 301 casos neste ano - em 2019, foram 282, havendo acréscimo de 6,7%. Cariacica e Vila Velha, por sua vez, registraram quedas de 2,1% (de 234 para 229 roubos) e de 32,8% (de 119 para 80 ocorrências), respectivamente.
A pandemia do novo coronavírus e a chegada do novo secretário de Estado da Segurança, coronel Alexandre Ramalho
, ajudaram a frear o que poderia ser um número maior de crimes contra o patrimônio. Aos números: de janeiro a março fora cometidos 667 roubos contra 442 no primeiro trimestre de 2019. Uma alta de 50,9%.
A partir da chegada de Ramalho, das medidas restritivas de circulação
, da redução de ônibus das ruas e de uma média de 48,17% de isolamento social de abril a junho, houve queda dos crimes, com os indicadores do segundo trimestre sendo menores do que os do ano passado.