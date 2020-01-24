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Insegurança

Terceiro assalto a ônibus em menos de 24 horas é registrado em Vitória

Três criminosos roubaram cerca de 20 passageiros que estavam no coletivo Transcol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 13:43

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 13:43

Outro ônibus do Transcol é assaltado, em Vitória Crédito: Manoel Neto/ TV Gazeta
Mais um ônibus do sistema Transcol foi alvo de assaltantes em Vitória e os passageiros tiveram os pertences roubados na noite desta quinta-feira (23). Este foi, pelo menos, o terceiro assalto a ônibus na Capital em 24 horas. O motorista e o cobrador levaram o veículo para a Delegacia Regional do município e registraram ocorrência. Dois adolescentes que participaram do assalto foram apreendidos.
O motorista e o cobrador contaram que passavam pela orla de Camburi, por volta de 21h, quando os três suspeitos embarcaram no coletivo, pagaram a passagem e, na sequência, anunciaram o assalto.

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Os criminosos pediram para o motorista passar direto nos pontos para que não deixasse ninguém mais entrar no ônibus. Cerca de 20 passageiros tiveram o pertences levados. Os assaltantes desceram na altura da Praça dos Namorados.

APREENSÃO

A Polícia Militar informou que dois suspeitos foram capturados por um passageiro quanto tentavam fugir. Após serem pegos pelo passageiros, os adolescentes de 16 e 17 anos foram agredidos por populares.
Os policiais foram chamados e os suspeitos foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, de onde, após atendimento médico, foram levados para a Delegacia Regional de Vitória.

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A Polícia Civil informou que os dois adolescentes foram autuados por ato infracional análogo ao crime de roubo e serão encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). O terceiro suspeito não foi localizado. O caso é investigado.

OUTROS ASSALTOS

Em menos de 24 horas, outros dois ônibus foram abordados por criminosos em Vitória. Um foi por volta de 23h30, de quarta-feira, no Centro. Os suspeitos também pagaram a passagem antes de abordar as vítimas.
O outro foi por volta de 11h30 de quinta-feira (24), na rodovia Serafim Derenzi. Um suspeito foi preso.
Com informações do G1ES

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