Confira o esquema especial de ônibus do Transcol para Boavista e Vasco

Transcol terá operação especial para os jogos no Kleber Andrade Crédito: Ceturb/Divulgação

O Kleber Andrade recebe neste sábado (25), a partir das 19h, o jogo entre Boavista e Vasco da Gama, válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. Como já ocorre em grandes eventos no estádio, o torcedor contará com esquema especial de transporte por meio do sistema Transcol, além de um aparato maior de segurança por meio da Polícia Militar.

A rua Alfredo Alcure fechará às 16h30 para acesso de veículos e os torcedores só acessarão o local a pé. Além disso, só será permitida a entrada de quem estiver com ingresso ou dos torcedores que forem acessar a bilheteria, que funcionará até o final do primeiro tempo. Os portões para acesso ao estádio serão abertos às 17 horas.

Não será permitido estacionar nos arredores do Kleber Andrade e a recomendação é que seja utilizado o transporte público. Por isso, a Ceturb-ES disponibilizou duas linhas exclusivas para o evento, uma delas partindo da Praça do Papa, em Vitória, e a outra do Parque da Prainha, em Vila Velha. Nesses locais, os torcedores poderão deixar os automóveis e embarcar nos ônibus que irão direto ao Klebão.

As duas linhas vão contar com veículos que começam a operar nos dois municípios, a partir das 16h30. Ao final da partida, os veículos das linhas exclusivas estarão posicionados na pista lateral da BR-262, no sentido Viana, para que os torcedores possam regressar aos bolsões de estacionamento.