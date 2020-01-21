A torcida do Flamengo compareceu em grande número para acompanhar a final do Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras, em dezembro. Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Kleber Andrade já tem data reservada para jogo do Flamengo em fevereiro

E parece que o Espírito Santo faz parte do destino dos times do Rio, pois o Flamengo é outro que pode desembarcar por aqui nos próximos dias e fazer a alegria dos torcedores do clube que moram na Grande Vitória e em todo o Estado. O Resende negocia a venda do mando de campo para o confronto contra o Rubro-Negro no próximo dia 2 de fevereiro, um domingo. A Reportagem apurou que já existe, inclusive, a reserva da data no Kleber Andrade para que o jogo ocorra no estádio.

A partida é válida pela quinta rodada da Taça Guanabara e pela tabela da Federação Carioca de Futebol, está marcada a princípio para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A empresa que negocia a realização da partida em solo capixaba é a mesma que promove o jogo do Cruz-Maltino. Em contato com a reportagem de A Gazeta, representantes informaram que a definição deverá ocorrer após a partida do próximo sábado (25).

O técnico português Jorge Jesus pode vir ao Estado pela primeira vez Crédito: RAUL PEREIRA

A última vez que o Flamengo deu o ar da graça no Espírito Santo faz tempo. Há quase dois anos, no dia 18 de março de 2018, o Fla goleou a Portuguesa/RJ, por 4 a 0, na última rodada da Taça Rio e avançou para a semifinal da competição.

Atualmente o Rubro-negro disputa a Taça Guanabara com um time Sub-23. O elenco estrelado e multicampeão em 2019 apenas retorna das férias nesta quarta-feira (22). Caso esse jogo se confirme para o Espírito Santo, são boas as chances do técnico português Jorge Jesus vir com a equipe alternativa, já que o Mister retornou ao Brasil nos últimos dias.