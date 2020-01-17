Alto nível

Estrela vence o Botafogo em jogo-treino realizado em Domingos Martins

Equipe capixaba superou o time carioca por 1 a 0, com um gol do atacante Henrique. Teste foi o último do Glorioso antes da estreia botafoguense no Carioca, neste sábado. Já o Estrela no Capixabão estreia apenas no próximo dia 28

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 19:14

Redação de A Gazeta

Estrela e Botafogo se enfrentaram em um jogo-treino e o time capixaba saiu de campo vitoroso Crédito: Vinícius Antunes/TVE
No primeiro teste do ano, ainda que em um jogo-treino, o Botafogo perdeu. Melhor para a equipe capixaba do Estrela, que superou o time carioca por 1 a 0 no teste realizado no China Park, em Domingos Martins, na tarde desta sexta-feira (17).
O time de Cachoeiro de Itapemirim foi as redes com o gol anotado pelo atacante Henrique, ainda no primeiro tempo. O jogador recebeu a bola na entrada da área e partiu para cima da zaga adversária. Após deixar dois defensores para trás, o artilheiro encheu o pé para superar Gatito Fernandes.

Contando com praticamente força máxima, o Botafogo mantinha a posse de bola e rondava a área do Estrela, que se defendia bem. No fim da primeira etapa, a equipe do Sul do ES por pouco não ampliou. O teste ocorreu quase que em sua totalidade debaixo de chuva.
O time do Rio foi a campo com a seguinte formação: Gatito; Fernando, Carli, Ruan Renato, Hugo; João Paulo, Romildo, Leandrinho; Lecaros, Luís Henrique e Pedro Raul.
No segundo tempo, o panorama se manteve o mesmo - o Botafogo pressionava e o Estrela se defendia, apostando nos contra-ataques. Na etapa complementar, o Glorioso mudou toda a escalação e voltou para campo com Saulo; Diego, Marcelo, Cicero, Guilherme; Alex Santana, Thiaguinho, Bruno Nazário, Luiz Fernando, Rhuan, Maxuel.
Ao término do teste, o técnico do Botafogo Alberto Valentim exaltou a qualidade do Estrela: "um time que fez jogadas boas, soube ser veloz, importante que foi sem jogadas violentas. Estão de parabéns, um time organizado", disse.

ESTREIAS

O teste foi o último do Botafogo antes da estreia no Campeonato Carioca. A equipe estreia neste sábado (18), contra o Volta Redonda, às 18 horas, no Raulino de Oliveira. 
O Estrela, por sua vez, dá o pontapé inicial no Capixabão diante da Desportiva, na terça-feira (28), às 20h15, no Sumaré, em Cachoeiro.
Após a estreia no Carioca, o Botafogo retorna ao Espirito Santo para o amistoso contra o Vitória, atual campeão capixaba. O confronto acontece na próxima segunda-feira (20), às 20h, no estádio Kleber Andrade.  Os ingressos estão à venda por R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia). 

