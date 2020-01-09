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Botafogo x Vitória-ES: confira preço e pontos de venda de ingressos

Partida acontece na segunda-feira, dia 20, no Kleber Andrade, em Cariacica

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 16:42
Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Bernardo Bracony/TV Gazeta
Nesta quarta-feira foram divulgados oficialmente os valores dos ingressos para o amistoso entre Botafogo e Vitória-ES, que já estão sendo vendidos em lojas físicas e também pela internet (confira pontos de venda abaixo) nos valores de 80 reais (inteira) e 40 reais (meia-entrada).
Têm direito a pagar 50% do preço os estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica (lei municipal) e idosos acima de 60 anos. Crianças até dois anos não pagam.
A partida acontece no próximo dia 20, segunda-feira, às 20h, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Os setores C e D das arquibancadas são destinados ao Botafogo, com acesso pelo portão principal do estádio. Já a torcida Alvianil ficará no setor B, entrando no Klebão pelo portão que fica na parte de trás do estádio.

Veja onde comprar

  • www.jacredenciei.com.br;
  • Lojas Ademar Cunha (Campo Grande, Laranjeiras, Centro de Vila Velha, Novo México e Guarapari);
  • Loja Casa do Torcedor (OK Supermercados - Reta da Penha, Vitória);
  • Loja Libanesa Homem (Praia do Canto, Vitória);
  • Loja Vettor Sports (Cachoeiro de Itapemirim);
  • Loja Lance Esportes (Castelo);
  • Secretaria do Vitória FC, no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira (horário comercial);

Estaduais

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca, será no dia 18 de janeiro, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. A segunda partida, no dia 21, será contra o Madureira. Para esses dois primeiros jogos, o clube prevê utilizar um time misto com atletas do sub-20 e reservas que devem voltar antes do fim da pré-temporada.
Já o Vitória-ES tem a sua estreia no Campeonato Capixaba marcada para o dia 25 de janeiro, quando recebe a visita do São Mateus, às 15h, no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.

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